Медики можуть пройти курс з військової медицини й отримати звання: як подати заявку

У Медичні сили ЗСУ запрошують мобілізованих медиків на навчання за новим форматом, яке стартує з 8 квітня.

Курс також буде корисним для бойових медиків, які служать в ЗСУ й хочуть підвищити звання, розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Вперше медики зможуть отримати офіцерське звання в змішаному форматі. Навчання включатиме:

▲ 22 дні теорії, яку можна буде опанувати онлайн;

▲ та 18 днів практики в очній формі.



"Медичні працівники, які не закінчували військову кафедру й не мають офіцерського звання, отримають можливість стати офіцером за більш гнучкою і швидкою процедурою", – пише заступниця міністра оборони.

Також цивільні лікарі, які придатні до військової служби й не мають військової освіти, можуть звернутись на військові кафедри у медичних вишах й здобути офіцерське звання там.

Навчання триватиме 4 місяці за індивідуальним графіком.

Бойові медики, які вже служать у ЗСУ, під час навчання зможуть підвищити своє звання, каже заступниця міністра оборони.

"Якщо є відношення (документ, в якому зазначено, що конкретний військовий підрозділ готовий прийняти до себе військовослужбовця) від командира підрозділу, то мобілізований лікар зможе отримати звання молодшого лейтенанта і повернутися у власний підрозділ на більш відповідну посаду", – повідомляє Наталія Калмикова.

Заявки для реєстрації на курси можна надсилати на електронну пошту: [email protected]

Наталія Калмикова додала, що навчання вже пройшли 118 мобілізованих медиків.

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