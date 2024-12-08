У Мексиці під час будівництва шосе знайшли стародавню піраміду

Під час будівництва шосе поблизу Ідальго (Мексика) робітники випадково натрапили на піраміду віком приблизно 1375 років.

Про це повідомляє Popular Science з посиланням на Міністерство культури Мексики та Національний інститут антропології та історії.

Уперше докази існування піраміди Сан-Мігель, названої на честь сучасного міста поруч, будівельники знайшли в червні 2024 року.

Улітку роботи з будівництва дороги зупинили, аби на місці знахідки змогли працювати археологи. Зрештою дослідникам вдалося розкопати частини піраміди, яка складалася з п'яти секторів із щонайменше десятьма курганами.

Усередині споруди вчені знайшли 155 артефактів, зокрема мушлі, кераміку та кам'яні вироби. Крім того, там виявили сліди деревного вугілля, обвугленої деревини та залишки вапняної підлоги.

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Дослідники вважають, що піраміду спорудили в час володарства Мецтитлана в районі Сьєрра-Альта в Ідальго, що існувало в класичну (650-950 роках) та пізню посткласичну (1350-1519 роки) епохи нашої ери.

Директор з туризму міста Сан-Агустін-Мецкітітлан Ектор Лабра Чавес розповів, що раніше в регіоні не виявляли доказів існування цивілізацій до іспанських завоювань.

"Для розкриття культурного контексту цієї важливої знахідки потрібні детальніші дослідження", – додав він.

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Після вичерпного документування споруду укріпили 43-метровою мурованою стіною та законсервували.

Очікується, що подальші дослідження допоможуть краще зрозуміти історію регіону.

"Ці археологічні знахідки дають цінну інформацію про людську діяльність у регіоні Сьєрра-Альта, зокрема в районі Барранка-де-Мецтітлан, де історіографія простежує існування поселень 14 000 років тому", – пояснили в Національному інституту антропології та історії Мексики.

Раніше в Центральній Америці археологи виявили мережі земляних каналів, які 4000 років тому побудували попередники мая.