Усі розділи
Підтримати УП

Допомогли дрони та Google Earth: вчені виявили канали, які 4000 років тому побудували попередники мая

Анна Коваленко — 23 листопада, 12:29
Допомогли дрони та Google Earth: вчені виявили канали, які 4000 років тому побудували попередники мая
Руїни споруд мая в Юкатані
Фото: Marica van der Meer/Arterra/Universal Images Group/Getty Images

Археологи виявили на території сучасного Белізу, що в Центральній Америці, мережі земляних каналів віком 4000 років. Вчені стверджують, що цю систему могли використовувати перші мая та їхні попередники.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Science Advances, повідомляє AP News.

Мережу каналів в заповіднику дикої природи "Криве дерево" (Crooked Tree) вдалося виявили за допомогою дронів та зображення Google Earth.

"Аерофотознімки мали вирішальне значення для ідентифікації цієї справді характерної моделі зигзагоподібних лінійних каналів", – поділилася співавторка дослідження Елеонора Харрісон-Бак з Університету Нью-Гемпшира (США).

Наступним етапом роботи стали розкопки, які допомогли виявити кілька кілометрів каналів, що пролягають через заболочені території.

РЕКЛАМА:

Ймовірно, канали використовували для каналізації та рибальства. Про це свідчать гострі наконечники, які знайшли неподалік.

Земляні канали в Америці
Елеанор Харрісон-Бак та інші

За словами співавторки дослідження Марієки Брауер Бург з Університету Вермонта (США), наконечники могли прив’язувати до палиць і використовувати для виловлювання прісноводної риби.

Археологи кажуть, що канали близько 4000 років тому побудували напівкочові групи людей на прибережній рівнині півострова Юкатан.

Читайте також :
Фото У Мексиці знайшли десятки ножів для жертвоприношення богу ацтеків

За підрахунками дослідників, канали використовували протягом щонайменше 1000 років, зокрема в період осідання мая в постійні фермерські поселення та виникнення їхньої унікальної культури.

"Дійсно цікаво бачити такі масштабні зміни ландшафту в такий ранній період – це показує, що люди займалися будівництвом", – сказала археологиня з Піттсбурзького університету (США) Клер Еберт, яка не брала участі в дослідженні.

У регіоні Юкатану мая під час розквіту цивілізації будували храми, дороги та піраміди. Також вони створили складні системи письма, займалися математикою та астрономією, додала Клер Еберт.

Читайте також :
Фото Вчені припускають, що алфавіт винайшли не в Єгипті: вони знайшли свідчення, яким близько 4400 років

Нове дослідження демонструє вклад ранніх людей в пізнішу появу культуру мая. Дослідники припускають, що стародавні канали для вилову риби могли сприяти подальшому розвитку мая в цій місцевості.

На практичному рівні система каналів допомогла першим людям в цьому регіоні зробити свій раціон більш різноманітним і прогодувати населення, пояснили археологи.

Раніше науковці встановили, що мая приносили в жертву хлопчиків-близнюків – свідчення цьому знайшли поблизу священної для тієї культури водойми.

Читайте також :
Археологи знайшли два таємничих кам'яних кола у Британії, що нагадують Стоунгендж
Реклама:

Головне сьогодні