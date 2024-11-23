Допомогли дрони та Google Earth: вчені виявили канали, які 4000 років тому побудували попередники мая

Археологи виявили на території сучасного Белізу, що в Центральній Америці, мережі земляних каналів віком 4000 років. Вчені стверджують, що цю систему могли використовувати перші мая та їхні попередники.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Science Advances, повідомляє AP News.

Мережу каналів в заповіднику дикої природи "Криве дерево" (Crooked Tree) вдалося виявили за допомогою дронів та зображення Google Earth.

"Аерофотознімки мали вирішальне значення для ідентифікації цієї справді характерної моделі зигзагоподібних лінійних каналів", – поділилася співавторка дослідження Елеонора Харрісон-Бак з Університету Нью-Гемпшира (США).

Наступним етапом роботи стали розкопки, які допомогли виявити кілька кілометрів каналів, що пролягають через заболочені території.

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Ймовірно, канали використовували для каналізації та рибальства. Про це свідчать гострі наконечники, які знайшли неподалік.

Елеанор Харрісон-Бак та інші

За словами співавторки дослідження Марієки Брауер Бург з Університету Вермонта (США), наконечники могли прив’язувати до палиць і використовувати для виловлювання прісноводної риби.

Археологи кажуть, що канали близько 4000 років тому побудували напівкочові групи людей на прибережній рівнині півострова Юкатан.

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За підрахунками дослідників, канали використовували протягом щонайменше 1000 років, зокрема в період осідання мая в постійні фермерські поселення та виникнення їхньої унікальної культури.

"Дійсно цікаво бачити такі масштабні зміни ландшафту в такий ранній період – це показує, що люди займалися будівництвом", – сказала археологиня з Піттсбурзького університету (США) Клер Еберт, яка не брала участі в дослідженні.

У регіоні Юкатану мая під час розквіту цивілізації будували храми, дороги та піраміди. Також вони створили складні системи письма, займалися математикою та астрономією, додала Клер Еберт.

Нове дослідження демонструє вклад ранніх людей в пізнішу появу культуру мая. Дослідники припускають, що стародавні канали для вилову риби могли сприяти подальшому розвитку мая в цій місцевості.

На практичному рівні система каналів допомогла першим людям в цьому регіоні зробити свій раціон більш різноманітним і прогодувати населення, пояснили археологи.

Раніше науковці встановили, що мая приносили в жертву хлопчиків-близнюків – свідчення цьому знайшли поблизу священної для тієї культури водойми.