У штаті Меріленд помилували 175 тис. засуджених за вживання марихуани: рік тому її декриміналізували

У Меріленді помилували понад 175 тисяч засуджених за злочини, пов’язані з марихуаною

Губернатор американського штату Меріленд Вес Мур помилував понад 175 тисяч засуджених за вживання і зберігання марихуани.

Це наймасштабніше помилування у США, пов’язане з наркотичною речовиною, повідомляють The Washingtin Post та Associated Press.

Рішення стосується понад 150 тисяч вироків за зберігання канабісу, а також понад 18 тисяч – за вживання або зберігання з метою вживання наркотичної речовини.

Своїм рішенням Мур автоматично пробачає всі звинувачення у зберіганні та вживанні марихуани, які судова влада Меріленду зможе знайти в електронній системі судових записів штату.

Електронні записи датуються 1980-1990-ми роками, тому люди з більш давніми судимостями за канабіс можуть подати прохання про помилування особисто.

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Помилування не призведе до звільнення від ув'язнення, оскільки ніхто із засуджених зараз не перебуває у в'язниці. Воно також не означає вилучення запису про судимість – дані все одно залишаться у протоколі.

Однак тепер в кожну окрему електронну картотеку внесуть запис, що засудженого помилував губернатор. Цей процес займе близько двох тижнів.

Захисники прав людини оцінили цей крок як спосіб усунення бар'єрів на шляху до житла, працевлаштування або освіти засуджених.

Зберігання канабісу для особистого вживання у невеликих кількостях у Меріленді декриміналізували у 2023 році.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях.