"Чекали на вибух просто неба": у Миколаєві підлітки не могли сховатися від атаки, бо укриття було зачинене

Під час повітряної тривоги укриття було замкненим

У Миколаєві під час повітряної тривоги та атаки РФ група підлітків не змогла потрапити до укриття в одному з житлових районів міста через те, що двері сховища були зачинені.

Правоохоронці розпочали розслідування, розповіли у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними поліцейських, під час моніторингу соціальних мереж вони виявили публікацію, у якій йшлося, що у ніч з 2 на 3 серпня діти не змогли потрапити до бомбосховища.

Згодом на інцидент відреагували у місцевому Telegram-каналі "Корабелов.інфо Миколаїв" та розповіли, що сталося.

"Не знаю, до кого звертатись… Діти під час тривоги намагались потрапити до укриття в ДК Металургів. Все зачинено. Ніхто їх не пустив. І вони стояли, обійнявшись під час вибуху.

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Просто чекали вибух під відкритим небом. Вибух стався за 300 метрів від них… і моя донька серед тих дітей. Істерика у них досі. Дітям від 14 до 17 років", – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 135 Кримінального кодексу України (залишення у небезпеці). Відповідно до санкції статті порушникам загрожує до двох років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять необхідні слідчі дії.

"Шановні громадяни, у разі виявлення зачиненого укриття, непридатних умов у захисній споруді або якщо вам перешкоджають потрапити до неї під час повітряної тривоги, негайно повідомляйте на спецлінію 102 або звертайтесь до найближчого відділення поліції.

Кожне таке звернення ретельно перевіряється. За результатами перевірки буде надана правова оцінка події та притягнуто до відповідальності винних осіб", – наголосили миколаївські правоохоронці.

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