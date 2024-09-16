Чи погіршилася якість води у місцях водозаборів на Київщині? Дані від Міндовкілля

Якість води у місцях водозаборів на Київщині наразі перебуває у межах норми.

Забруднення, яке рухається Десною, стало менш концентрованим, повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Станом на 16 вересня на річці Десна якість води у місцях водозаборів Києва перебуває у межах норми. У водозаборі Броварів фіксується незначна зміна хімічного споживання кисню – з 28,37 до 33,2 міліграма на дециметр кубічний при нормі 30 міліграмів на дециметр кубічний.

Розчинений кисень вищий за норму, але трохи знизився – з 6,22 до 5,4 міліграма на дециметр кубічний.

Ризиків для здійснення водозабору немає.

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Забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води річки Сейм на Чернігівщині.

Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, важких металів, азоту амонійному, нітритах та хлоридах не виявлено. Загибелі риби та потемніння води не фіксується.

На Сумщині у річці Сейм спостерігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу до міста Мутин. У селі Чумакове хімічне споживання кисню зросло з 30 до 84,2 міліграма на дециметр кубічний, збільшився вміст завислих речовин. Вміст розчиненого кисню у нормі.

На Чернігівщині відбувається покращення якості води у річці Сейм. Фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню до 8,05-8,11 міліграма на дециметр кубічний. Показник хімічного споживання кисню перебуває в межах 28-30 міліграмів на дециметр кубічний.

Показники азоту амонійного, заліза загального та марганцю знизились та не перевищують допустимі норми.

Проби води у Десні на Чернігівщині свідчать про те, що її якість покращилась у всіх пунктах до міста Остер.

В Остері хімічне споживання кисню вище норми у 1,1 раза, розчинений кисень за добу зріс з 5,8 до 7,05 міліграмів на дециметр кубічний. Щодо азоту амонійного, нітритів, фосфатів та хлоридів перевищень не зафіксовано.

У 9 місцях працюють аераційні установки: 6 – у Чернігівській області та 3 – в Київській. Вони штучно насичують воду киснем, сприяючи прискоренню окислення органічних речовин і допомагаючи природному процесу самоочищення річок.

Нагадаємо, у "Київводоканалі" розповіли, як готуються до можливого забруднення води.