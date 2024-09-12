Якість питної води у Києві поки в нормі: як водоканал готується до можливого забруднення

Якість води у централізованому водопостачанні столиці поки що в нормі за всіма показниками, запевнив Головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

У поверхневих водоймах спостерігаються незначні відхилення. Про це він повідомив під час пресконференції у медіацентрі "Україна-Укрінформ".

За його словами, Центр проводить моніторинг якості водопровідної води та поверхневих водойм.

"Централізоване водопостачання за всіма показниками відповідає як санітарно-хімічним, так і бактеріологічним нормам", – зазначив Чумак.

Що стосується поверхневих водойм – у деяких точках фахівці зафіксували незначне підвищення рівня марганцю.

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"Але ця ситуація природна для цих місць відбору. Якщо продивитися матеріали за попередні роки, то в цей же сезон, за таких самих високих температур це (підвищення рівня – ред.) спостерігалося і раніше", – запевнив головний санітарний лікар Києва.

Також він зазначив, що на сьогодні Центр контролю та профілактики хвороб не отримав жодної скарги щодо погіршення якості питної води. Отруєнь також не фіксували.

За словами генерального директора "Київводоканалу" Олега Лисюка, підприємство готове до будь-якого розвитку подій.

"Коли ухвалювали рішення, яким чином можна видаляти запахи, ми консультувалися з колегами з берлінського та гамбурзького водоканалів, а також з Інститутом Марзєєва. Активоване вугілля дуже гарно бореться із запахами, а також сприятливо впливає на водопідготовку…

Ми вийшли на міжнародних партнерів, UNICEF допоміг нам (знайти активоване вугілля – ред.). Зараз ми будемо забезпечені ним у повному обсязі", – запевнив Лисюк.

Він додав, що "Київводоканал" вже створив та протестував дозувальну установку для застосування активованого вугілля.

"Буде створюватися 1% пульпа (суміш твердих частинок і рідини – ред.) з активованого вугілля. Її додаватимуть у те місце, яке визначатимуть після декількох підходів, щоб активоване вугілля краще спрацювало. Треба мінімум 20 хвилин до того, як підуть процеси знезараження й коагуляції.

Це відбуватиметься на водозаборі, а далі водоводами сирої води (пульпа – ред.) подаватиметься до помпової станції, де йтиме водопідготовка", – пояснив Олег Лисюк.

Надалі цю технологію планують застосувати й на Дніпровській водопровідній станції.

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