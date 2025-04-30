У Міноборони пояснили розбронювання медиків: йдеться про точкове доукомплектування

Йдеться не про всіх працівників, а лише про обмежену кількість фахівців

У Міністерстві оборони провели перемовини з міністерством охорони здоровʼя щодо часткового розбронювання медичних працівників.

Але як зазначили у силовому відомстві, йдеться не про всіх працівників, а лише про обмежену кількість фахівців.

Зокрема тих, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил Збройних сил України.

Ідеться про посади:

санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);

фельдшерів;

військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)" та деяких інших спеціальностей.

Цих спеціалістів планують залучити на військову службу за контрактом строком на 1 рік.

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"Рішення про розбронювання стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей і лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я. Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення", – додали у Міноборони.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за таким контрактом, звільняються з військової служби у зв’язку з закінченням строку служби (якщо не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту.