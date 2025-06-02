МОН: Офіцери Служби освітньої безпеки вже працюють у понад 1,6 тисячі шкіл

Офіцери Служби освітньої безпеки (СОБ) вже працюють у більш ніж 1,6 тисячі шкіл України.

Про це розповіли у Міністерстві освіти і науки під час брифінгу 3 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Таких офіцерів ми маємо уже в понад 1,6 шкіл… Плани на наступний рік – це до 3 тисяч шкіл покрити подібними комплексами безпеки за участю особи, яка відповідає за безпеку фізично і перебуває в цьому просторі", – сказала заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

Нагадаємо, на початку 2024 року Міністерство внутрішніх справ провело опитування за участі понад 350 тисяч батьків.

Тоді 70% респондентів підтримали ідею присутності офіцерів Служби освітньої безпеки в школах, а понад половина висловилися за присутність у школі працівника поліції.

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Раніше в офісі освітнього омбудсмена пояснювали, як працює служба освітньої безпеки та які повноваження у школі має офіцер.