Хто з добровольців віком до 25 років зможе отримати 1 мільйон гривень? У Міноборони назвали критерії

У Міністерстві оборони пояснили, хто військовослужбовців, які приєдналися до ЗСУ після 24 лютого 2022 року, зможуть отримати по одному мільйону гривень.

Йдеться про виплату, передбачену ініціативою "Контракт 18-24" для добровольців, які вступили на військову службу у віці до 25 років.

У лютому відповідну постанову затвердив Кабмін.

Хто може отримати виплату?

Право на отримання винагороди мають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу ЗСУ, які відповідають таким критеріям:

їх прийняли або призвали на на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років;

вони брали участь у бойових діях у районах ведення бойових дій сукупно не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року);

продовжували службу у війську на момент набрання чинності урядовою постановою (13 лютого 2025 року);

не притягувалися два або більше разів до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення та не мають чинних дисциплінарних стягнень.

Повний розмір виплати також передбачено для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях менше 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (крім випадків добровільної здачі) під час захисту України.

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Водночас військові, які звільнилися зі служби до 13 лютого 2025 року, права на виплату не мають, навіть якщо відповідають віковим критеріям.

Як виплачуватимуть гроші?

Винагороду виплачують одноразово за весь період служби та перераховують на картку військовослужбовця.

Для тих, хто брав участь у бойових діях менше шести місяців, сума нараховується пропорційно: 1/6 від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.

Факт участі у бойових діях підтверджується на підставі документів, зокрема бойового наказу (розпорядження), журналу бойових дій, оперативної обстановки, бойового донесення або рапорту командира підрозділу.

Виплата здійснюється на підставі наказів командирів військових частин. Для їхньої підготовки служби персоналу формують пакет документів, що включає:

витяги з послужних списків і довідки про проходження служби;

копію послужної картки;

довідки про участь у бойових діях (включно з попередніми місцями служби);

довідки про відсутність чи наявність притягнень до відповідальності.

"Військовослужбовцю не потрібно ініціативно звертатися з цим питанням. Оформлення виплат доручено командирам військових частин, які мають зібрати весь пакет документів, у тому числі через направлення запитів в інші частини, де військовий проходив службу раніше", – зазначив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

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