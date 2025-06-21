Лісовий: Право на освіту студентів 25+ років не має бути звільненням від обов’язку захищати країну

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що право на здобуття освіти для українців віком старше 25 років не має бути способом звільнитися від обов’язку захищати державу.

Таку думку він висловив під час наради з ректорами вищої освіти Львівщини, йдеться в дописі міністра в соцмережі.

Лісовий додав, що в Україні потрібно створити такі умови, за яких право на освіту не ставатиме механізмом зловживань. Крім того, він наголосив, що керівники університетів відповідальні за тих, хто навчається в їхніх закладах вищої освіти.

"Право на освіту – не індульгенція від обов’язку захищати державу [...] Це не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності", – вважає міністр.

Нагадаємо, у 2024-му в Україні, порівняно з попередніми двома роками, зменшилася кількість чоловіків за 25 років, які вступили в заклади вищої освіти.

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Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький причиною скорочення студентів серед чоловіків назвав зміну правил до отримання відстрочки, яку віднедавна мають лише ті, хто здобуває освіту послідовно.

Крім того, в період з квітня по серпень 2024 року з університетів відрахували понад 23 тисячі студентів-чоловіків віком понад 30 років. Причиною цього стала їхня академічна неуспішність або відсутність на заняттях.