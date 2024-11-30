У МОН заявили, що враховуватимуть частку "бюджетників" під час скорочення мережі університетів

Винницький вважає, що щонайменше третина "бюджетників" у виші свідчать про його привабливість для вступників

Під час скорочення кількості закладів вищої освіти в Україні будуть брати до уваги кількість студентів, які навчаються державним коштом.

Про це заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

"Якщо в закладі вищої освіти менш як третина студентів при вступі отримали державну фінансову підтримку, це означає, що заклад не здатний привабити вступників із хорошими балами, а навпаки, цікавить тих, хто має низький бал.

Для нас рівень менш як 30% вступників із державною підтримкою – це така червона лінія", – заявив він.

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За словами Михайла Винницького, в Україні є чимало вишів державної та приватної форми власності із великою кількістю вступників, що отримали низькі бали за національний мультипредметний тест.

Раніше приватні заклади могли пояснювати відсутність бюджетних місць бажанням уникнути державної бюрократії, каже заступник міністра. Однак із 2024 року запрацювала програма грантів для навчання, завдяки якій "остаточно оприявнилося, куди несуть кошти вступники з вищими балами".

"Коли ми розглядатимемо питання модернізації мережі закладів освіти – кого до кого приєднувати в процесі укрупнення, – то серед інших критеріїв враховуватимемо відсоток контингенту, який отримує державну фінансову підтримку для здобуття вищої освіти.

Бо що вищий цей відсоток, то привабливішим є заклад для здібного вступника", – додав заступник міністра.

Раніше Михайло Винницький повідомив, що наразі в Україні працює 121 заклад вищої освіти, але їхню кількість планують скоротити орієнтовно до 100.

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При укрупненні університетів будуть брати до уваги демографічний та економічний чинники. Зокрема, МОН має плани щодо формування трьох типів вишів:

місто- та регіоноутворюючі інтелектуальні центри , які готуватимуть спеціалістів за всіма спеціальностям та матимуть високий рівень автономії;

галузеві університети , наприклад лісотехнічні чи металургійні, які залишатимуть в регіонах із питомою вагою певної сфери;

світоглядні невеликі університети , як-от Український католицький університет, Острозька академія.

Також в містах із населенням від 100 до 350 тисяч людей будуть залишати не більше ніж два виші. Однак заклади вищої освіти з містотворчим значенням будуть продовжуватимуть працювати в невеликих населених пунктах – там мають навчатися не менше ніж 5 тисяч студентів денної форми.