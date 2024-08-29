МОН: Підняття прохідного балу ЄВІ в аспірантуру "відсіяло" частину вступників-чоловіків

Підняття прохідного бала для Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) до аспірантури дозволило "відсіяти" значну частину вступників призовного віку.

У конкурсі на бюджетні місця очікується участь до 25 тисяч осіб, повідомило Міністерство освіти і науки України у відповіді на запит LIGA.net.

Водночас не відомо, скільки серед них осіб призовного віку, оскільки МОН не проводило такий аналіз.

Нагадаємо, за даними МОН, до 2022 року в аспірантуру щороку вступали близько 7 тисяч осіб.

А у 2024 році зі 100 тисяч вступників до аспірантури понад 90% є чоловіками призовного віку (91 500).

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У МОН зауважили, що порядок вступу в аспірантуру 2024 року вже визначено, а в наступному році – вирішать згідно із законодавством.

Призупинення вступу на денну форму навчання для аспірантів-контрактників не вважають порушенням конституційного права на освіту.

Нагадаємо, через стрімке зростання кількості чоловіків-вступників в аспірантуру призовного віку, влітку 2024-го МОН змінило правила вступу і підняло прохідний бал ЄВІ у частині ТЗНК (потрібно набрати мінімум 160 балів).

Вступити на контракт до аспірантури можна лише на заочну або вечірню форми навчання, які не дають права на відстрочку.



