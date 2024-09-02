Історія України та світу в одному предметі: у МОН розповіли, як викладатимуть інтегровані курси

Нещодавно Міністерство освіти і науки оприлюднило оновлену Типову освітню програму для учнів 5-9 класів, яка передбачає створення інтегрованих курсів – поєднання суміжних предметів в один.

Як це працюватиме на практиці – розповів заступник міністра освіти й науки Андрій Сташків в інтерв’ю для hromadske.

За його словами, інтеграція дисциплін робить їхнє вивчення більш комплексним.

Зокрема, є можливість поєднати курси "Історія України" та "Всесвітня історія".

"Історія України є невіддільною від історії решти світу. Наша держава постійно розвивається, вона завжди була інтегрована в загальний контекст.

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Не можна розглядати факти та події, які відбувалися в історії України окремо від тих, які були в інших країнах. Варто розуміти вплив подій, які відбувалися в Україні, на інші країни й навпаки", – пояснив посадовець.

У такому випадку дві третини навчального матеріалу мають бути про Україну, решта – про історію інших країн.

Як зазначає Сташків, об'єднати можна і хімію, фізику та біологію – наприклад, у предмет "Природничі дисципліни". Також йдеться про інтеграцію української мови та української літератури.

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"Насправді варіантів дуже багато. Можна навіть інтегрувати іноземну мову й фізику – вивчати фізику англійською. Так, це непросто, оскільки потребує серйозних вимог до вчителів і авторських колективів, які прописуватимуть ці модельні навчальні програми – їм треба володіти одночасно двома дисциплінами. Утім, нові стандарти як базової, так і старшої профільної освіти дають змогу це робити", – розповів заступник міністра.

Викладати інтегровані курси нелегко, тому вчителів цього навчатимуть.

"Освітню програму складають для себе індивідуально в кожному окремому закладі освіти. Ми, як міністерство, лиш пропонуємо рішення у вигляді модельних програм, які пройшли експертизу і які рекомендовані для використання. А вже школа вибирає, хоче вона викладати інтегрований курс або окремі предмети", – додав Андрій Сташків.

Також він розповів, що складниками різних предметів стануть медіаграмотність та інформаційна безпека. З цим допомагають партнерські організації, які проводять для дітей тренінги про те, як правильно поводитися в інтернеті, перевіряти інформацію, розпізнавати фейки тощо.

"Ми розвиватимемо у школярів і фінансову грамотність. Як управляти особистим бюджетом, заробляти кошти, не потрапляти на гачок шахраїв.

Зараз спільно з Національним банком наше міністерство працює над впровадження такого курсу з восьмого класу наступного навчального року", – зауважив посадовець.

Крім того, для 8 класу вже розробили інтегрований курс із громадянської освіти.

Раніше ми розповідали, що передбачають зміни освітньої програми для 5-9 класів.