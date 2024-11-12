Гранти на навчання у 2025 році: у МОН назвали пріоритетні сфери
У 2025 році Міністерство освіти і науки України продовжить систему надання грантів для вступників до вищих навчальних закладів.
Більше фінансової підтримки від держави, порівняно з 2024 роком, планують надати абітурієнтам аграрних спеціальностей.
Про це в подкасті "Дофамін для освіти" розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.
За його словами, під час вступу до вишів у 2024 році пріоритет для надання грантів держава надавала вступникам на спеціальності сфери IT та психології. Натомість наступного року у фокусі уваги буде аграрна сфера.
Винницький також зазначив, що нерідко вступники на спеціальності в цій царині не набирають навіть 150 балів – порогу для отримання грантів за правилами вступу в 2024 році. Тому в МОН розглядають ідею знизити цей бал для абітурієнтів, які вступатимуть на аграрні спеціальності.
"Можливо, треба буде зробити для аграрних спеціальностей дещо нижчий бал. Імовірно, у такий спосіб ми можемо більше людей заохочувати до того, щоб іти на агроінженерію, на агрономію. Ці спеціальності однозначно нам також потрібні, бо так чи так це сільське господарство", – стверджує Михайло Винницький.
Водночас у МОН планують продовжувати підтримувати здобуття освіти в IT-секторі.
"Нічого поганого в цьому немає, це просто два сектори, які для нас будуть дуже важливі, тому в них треба інвестувати однозначно. І гранти тут, можливо, цього року не настільки спрацювали, як хотілося б. Наступного ми це відкоригуємо.
Сам факт, що ми запустили гранти як механізм, – уже є величезним кроком. А тепер його треба відточувати з року в рік, зокрема в аспекті пільговиків, через адресні гранти на деякі спеціальності", – вважає заступник міністра освіти і науки.
Нагадаємо, цьогоріч МОН запровадили пілотний проєкт надання фінансової підтримки для вступників на контрактну форму навчання.
Аби отримати грант, абітурієнт мав набрати щонайменше 150 балів з двох предметів НМТ. Завдяки цьому, він міг претендувати на підтримку в сумі 15 тисяч гривень від держави – так званий базовий грант першого рівня.
Вступники, які отримали за НМТ понад 170 балів з двох предметів, могли розраховувати на базовий грант другого рівня – 25 тисяч гривень.
Водночас, грант першого рівня не надавали студентам популярних спеціальностей:
- 06 "Журналістики";
- 07 "Управління та адміністрування";
- 08 "Права";
- 24 "Сфери обслуговування";
- 28 "Публічного управління та адміністрування";
- 29 "Міжнародних відносини";
- 028 "Менеджменту соціокультурної діяльності";
- 051 "Економіки";
- 221 "Стоматології";
- 035 "Філології" (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики).