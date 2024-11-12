Гранти на навчання у 2025 році: у МОН назвали пріоритетні сфери

Для вступників на аграрні спеціальності можуть зменшити "поріг" для отримання грантів

У 2025 році Міністерство освіти і науки України продовжить систему надання грантів для вступників до вищих навчальних закладів.

Більше фінансової підтримки від держави, порівняно з 2024 роком, планують надати абітурієнтам аграрних спеціальностей.

Про це в подкасті "Дофамін для освіти" розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

За його словами, під час вступу до вишів у 2024 році пріоритет для надання грантів держава надавала вступникам на спеціальності сфери IT та психології. Натомість наступного року у фокусі уваги буде аграрна сфера.

Винницький також зазначив, що нерідко вступники на спеціальності в цій царині не набирають навіть 150 балів – порогу для отримання грантів за правилами вступу в 2024 році. Тому в МОН розглядають ідею знизити цей бал для абітурієнтів, які вступатимуть на аграрні спеціальності.

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"Можливо, треба буде зробити для аграрних спеціальностей дещо нижчий бал. Імовірно, у такий спосіб ми можемо більше людей заохочувати до того, щоб іти на агроінженерію, на агрономію. Ці спеціальності однозначно нам також потрібні, бо так чи так це сільське господарство", – стверджує Михайло Винницький.

Водночас у МОН планують продовжувати підтримувати здобуття освіти в IT-секторі.

"Нічого поганого в цьому немає, це просто два сектори, які для нас будуть дуже важливі, тому в них треба інвестувати однозначно. І гранти тут, можливо, цього року не настільки спрацювали, як хотілося б. Наступного ми це відкоригуємо.

Сам факт, що ми запустили гранти як механізм, – уже є величезним кроком. А тепер його треба відточувати з року в рік, зокрема в аспекті пільговиків, через адресні гранти на деякі спеціальності", – вважає заступник міністра освіти і науки.

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Нагадаємо, цьогоріч МОН запровадили пілотний проєкт надання фінансової підтримки для вступників на контрактну форму навчання.

Аби отримати грант, абітурієнт мав набрати щонайменше 150 балів з двох предметів НМТ. Завдяки цьому, він міг претендувати на підтримку в сумі 15 тисяч гривень від держави – так званий базовий грант першого рівня.

Вступники, які отримали за НМТ понад 170 балів з двох предметів, могли розраховувати на базовий грант другого рівня – 25 тисяч гривень.

Водночас, грант першого рівня не надавали студентам популярних спеціальностей: