У Національній академії наук пояснили, чому заборонили працівникам використовувати Telegram

У Національній академії наук України заборонили використання месенджера Telegram у службових цілях.

Нововведення набуло чинності з дня підписання указу, тобто з 18 листопада 2024 року.

Цю інформацію "УП. Життя" підтвердили у НАН України. Раніше про таке рішення повідомляв науковий співробітник установи Антон Сененко.

Як зазначають у НАН, рішення про припинення використання Telegram ухвалили для мінімізації кіберзагроз і витоку службової інформації в установах, організаціях та підприємствах, які належать Академії.

Співробітникам заборонили встановлювати та використовувати месенджер та/або його вебверсії на всіх службових пристроях, комунікувати через нього чи передавати будь-яку робочу інформацію.

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"Обмеження стосуються службового використання Telegram у НАН України та підвідомчих її установах, організаціях і підприємствах Академії", – зазначили у науковій установі.

Нагадаємо, 19 вересня 2024 року Національний координаційний центр при РНБО ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.

Відтак використовувати застосунок відмовилися у низці українських вищих навчальних закладів, як-от: