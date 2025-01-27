У Нідерландах злодії підірвали двері до музею та винесли цінні артефакти, зокрема 2500-річний шолом

У Нідерландах злодії підірвали двері до музею та винесли цінні артефакти

У Нідерландах група зловмисників пограбувала музей Дренте в Ассені. Злочинці підірвали вхідні двері до будівлі та викрали 4 старовинні артефакти.

Серед них – золотий шолом, вік якого приблизно 2,5 тисячі років, пише CNN.

За даними поліції, повідомлення про вибух надійшло у суботу (25 січня – ред.) близько 4-ї ранку за місцевим часом.

Поліціянти оприлюднили відео з камер спостереження. На них видно, як злодії відчиняють двері музею, а потім лунає вибух.

Грабіжники втекли з трьома золотими браслетами, датованими приблизно 50 роком до нашої ери, а також винесли шолом Котофенешті (назва походить від назви села у Румунії – ред.) V століття до нашої ери.

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На ньому зображені міфологічні сцени та пара очей, розташованих над головою власника, які, як вважалося, відлякували ворогів під час битви та захищали від "лихого ока".

Експонати були частиною виставки про даків (стародавній народ, який мешкав на частині території сучасної Румунії). На ній демонстрували предмети з румунських установ.

Виставка мала завершитися в неділю (27 січня – ред.), але через пограбування музей Дренте зачинили. Його працівники повідомили, що внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень, але ніхто не постраждав.

Нідерландська поліція оголосила, що співпрацює з Інтерполом і станом на неділю отримала понад 50 наведень. Наразі слідчі шукають інформацію про сірий автомобіль, який викрали з сусіднього міста Алкмар на початку тижня. Невдовзі після крадіжки його палаючого знайшли приблизно за 6 кілометрів від місця злочину.

Поліцейські припускають, що підозрювані, ймовірно, пересіли на іншу автівку після того, як залишили викрадену.

У заяві для преси генеральний директор Музею Дренте Гаррі Тупан назвав інцидент "чорним днем" для його установи і для Національного історичного музею Румунії.

"Ми глибоко шоковані подіями минулої ночі. За 170 років існування музею ніколи не було такого серйозного інциденту. Це також викликає у нас величезний сум за наших румунських колег", – заявив очільник музею.

Раніше ми розповідали, що у Греції біля сміттєвих баків виявили старовинну мармурову статую.