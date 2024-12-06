Статуї, монети, бородата змія. В Італії на місці стародавнього курорту знайшли цінні артефакти

В Італії археологи виявили цінні реліквії, як-от бронзові змії, статуї, дві золоті корони, абсолютно неушкоджені яйця та тисячі монет.

Їх знайшли на місці стародавнього термального курорту, який був розташований в маленькому містечку у цьому регіоні, пише The Guardian.

Спа-центр перетворився на розкішний курорт у римський період. Його часто відвідували імператори. Його закрили у V столітті.

Басейни були закриті важкими кам'яними стовпами, а божественні статуї залишалися у воді. Вважали, що ця вода багата на мінерали, зокрема кальцій і магній. Вірили, що вона приносить користь для печінки, полегшує біль та сприяє фертильності.

Скарби збереглися завдяки теплим водам і грязям джерел, які, як вважають, побудували етруски (давні племена, які колись населяли північний захід Апеннінського півострова) в ІІ столітті до нашої ери в Сан-Кашано-дей-Баньї містечку на вершині пагорба недалеко від міста Сієна.

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На цьому місці ведуть розкопки з 2019 року, а у 2022-му тут виявили 24 бронзові статуї, здебільшого присвячені богам.

Останні реліквії знайшла команда археологів на чолі з Якопо Таболлі на глибині майже 5 метрів у басейні Баньо Гранде. За їхніми словами, туди відвідувачі курорту кидали різні речі, принесені в дар божеству заради зцілення чи здійснення бажання.

Окрім того, фахівці виявили колекції бронзових чоловічих і жіночих фігур. Одна з них була з розрізаних навпіл чоловічих тіл, яку приніс у жертву невідомий чоловік на ім’я Гай Росцій.

Також там була бородата змія завдовжки 1 метр, яка, як вважалося, була уособленням Агафоса, або Доброго Духа.

Таболлі сказав, що це місце приносить "нескінченні сюрпризи".

Згодом цінні артефакти виставлять у музеї. Його планують відкрити в Сан-Кашано-дей-Баньї наприкінці 2026 року.

Раніше ми розповідали, що у США віднайшли 37 золотих монет, які 9 років тому викрали з уламків корабля. Ціна викрадених артефактів – мільйон доларів.