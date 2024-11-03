У Нігерії 29 дітей можуть засудити до смертної кари: вони протестували проти підвищення цін

Протести в Нігерії у серпні 2024 року

У Нігерії 29 дітей можуть засудити до смертної кари за участь в акції протесту проти підвищення вартості життя в країні.

Четверо з них знепритомніли в суді через виснаження, не встигнувши навіть виступити з проханням про захист, повідомляє CNN.

Криза через вартість життя в Нігерії призвела до кількох масових протестів протягом останніх місяців. У серпні під час акцій застрелили щонайменше 20 людей, а сотні – арештували.

1 листопада 76 протестувальникам висунули звинувачення у державній зраді, знищенні майна, порушенні громадського порядку і заколоті. Серед них – 29 дітей віком від 14 до 17 років.

Смертну кару в Нігерії запровадили в 1970-х роках, але з 2016 року в країні не було жодного смертного вироку.

РЕКЛАМА:

За словами нігерійського юриста Акінтайо Балогуна, закон про права дитини не дозволяє притягнути неповнолітніх до кримінальної відповідальності й засуджувати їх до смертної кари.

"Таким чином, притягнення неповнолітніх до федерального високого суду є неправильним з самого початку, за винятком випадків, коли уряд може довести, що всі хлопці старші за 19 років", – сказав він.

Як зазначив адвокат Маршал Абубакар, суд призначив заставу в розмірі 10 мільйонів найр (5900 доларів або близько 250 тисяч гривень) за кожного з обвинувачених і висунув суворі умови, які їм ще належить виконати.

Попри те, що Нігерія є одним з найбільших в Африці виробників сирої нафти, вона залишається однією з найбідніших країн світу – зокрема, через високий рівень корупції.

Населення Нігерії, яке налічує понад 210 мільйонів людей, є одним з найголодніших у світі.

Нагадаємо, ООН класифікувала країну як "гарячу точку голоду" з огляду на нестачу продовольства.