Не з Вельсу: вчені змінили думку про походження центрального каменя Стоунхенджу

Науковці заявили, що центральний "вівтарний камінь" таємничого Стоунхенджу був доставлений не з Вельсу, як вважалося раніше, а з північно-східної Шотландії.

Команда вчених з Британії та Австралії вважає, що камінь вагою 6 тонн міг подолати шлях у понад 700 кілометрів.

Відповідне дослідження опублікували у журналі Nature, повідомляє The Guardian.

Вівтарний камінь (під номером 80) Nature

Вівтарний камінь – це центральний мегаліт у Стоунхенджі, що датується приблизно 2600 роком до нашої ери. Він частково заритий в землю під двома іншими каменями та ледь помітний для відвідувачів.

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Раніше дослідники вважали, що вівтарний камінь та інші камені Стоунхенджу долали від 25 до 200 км, перш ніж опинилися на теперішньому місці.

Та після вивчення хімічного складу каменю й віку мінералів у ньому, вчені встановили, що такий склад відповідає лише шотландським регіонам. Ймовірно, камінь був переміщений з міста Інвернесс або навіть з Оркнейських островів.

"Камінь був перевезений на відстань 700 кілометрів з північного сходу Шотландії майже 5 тисяч років тому", – припускають дослідники.

Перекладено з The Guardian. Джерело: Nature

Наразі точно не відомо, як саме камінь опинився у південній Англії.

"Існують очевидні фізичні перешкоди у транспортуванні каменя наземним транспортом. Не менш складною була б подорож морем" – кажуть дослідники.

Водночас команда схиляється до думки, що шеститонний камінь перевезли морем.

"Складність транспортування такого масивного вантажу з Шотландії дозволяє припустити, що його перевозили морем. Такий маршрут демонструє високий рівень суспільної організації внутрішньобританських перевезень у період неоліту", – йдеться у дослідженні.

На думку вчених, це відкриття дасть можливість по-іншому поглянути на історію первісних людей на Британських островах.

"Це не просто змінює наші думки про Стоунхендж, це змінює наші думки про весь пізній неоліт", – каже Роб Іксер, почесний старший науковий співробітник Університетського коледжу Лондона.

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Нагадаємо, раніше вчені поділилися теорією, як давні єгиптяни побудували піраміди, а також встановили справжнє походження "мумій інопланетян", виявлених у Перу.

Автор: Ігор Воробйов, спеціально для "УП. Життя"