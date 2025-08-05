У Німеччині зоопарк убив 12 павіанів через нестачу вільного місця: половину згодували хижакам

У Німеччині зоопарк убив 12 гвінейських павіанів і згодував їх хижакам

У Німеччині зоопарк убив 12 павіанів через нестачу вільного місця у вольєрі. Половину з цих тварин згодували хижакам, попередньо відрізавши голови та кінцівки.

Про це повідомляють Spiegel та Deutsche Welle.

Наприкінці липня Нюрнберзький зоопарк повідомив, що "скоротив" групу гвінейських павіанів на 12 особин. Вони пояснили свій вчинок тим, що вольєр розрахований на 25 тварин, тим часом їхня кількість зросла до 43.

У зоопарку зазначили, що у 2009 році вони вже розширювали вольєр для павіанів, збільшивши його місткість у п'ять разів. Водночас друге розширення забрало б місце в інших видів, які перебувають під загрозою зникнення, як-от гарпії, малайські тапіри та горили.

Також там додали, що консультувалися з відповідними регуляторними, ветеринарними та екологічними органами, а також з Європейською асоціацією зоопарків та акваріумів (EAZA). Спроби переселити тварин не вдалися, а заходи з контрацепції для самок не дали очікуваних результатів.

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"Зоопарк усвідомлює, що це рішення багатьом людям важко зрозуміти, воно викликає у них роздратування, занепокоєння або гнів. Для самого зоопарку, його співробітників та всіх, хто брав участь в ухваленні рішення, це найважчий шлях. Він дуже боляче зачіпає всіх без винятку", – написали у зоопарку.

Загалом там вбили троє самців та дев’ятеро самиць.

Заступник директора зоопарку Йорг Бекманн повідомив інформаційному агентству DPA, що черепи та мізки тварин вилучили для наукових цілей.

Скелети чотирьох павіанів готують для експонування в музеї. Двоє тварин померли під час седації, через що їхні тіла відправили на дослідження.

А шестеро павіанів згодували хижакам – левам, тиграм, гривастим вовкам та перегузням звичайним. Їхні кінцівки відрізали "з поваги до відвідувачів", які спостерігали за процесом годування.

Бекманн сказав, що зоопарк заздалегідь повідомив, що павіанів використають як корм. Він пояснив, що годування цілими тваринами нібито дає переваги для здоров'я зубів хижаків, оскільки кістки та шерсть допомагають запобігти накопиченню зубного каменю.

Також директор запевнив, що таке годування імітує природні умови полювання.

Зоозахисники відреагували на вчинок зоопарку дуже гостро. Прокуратура Нюрнберга отримала сотні скарг щодо нібито незаконних вбивств і зараз вони перебувають на розгляді.

Активістська група Animal Rebellion встановила поблизу зоопарку протестний табір. Вона вимагає негайного припинення подальших вбивств і завершення програм розведення.

Нагадаємо, у 2024 році влада Зімбабве вирішила вбити 200 слонів та роздати їхнє м’ясо людям, які голодуватимуть через посуху.