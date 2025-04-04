Вкололи ліки і забрали у стаціонар: у Новій Зеландії дівчинку сплутали із втікачкою з психлікарні

У Новій Зеландії дитину сплутали із втікачкою з психлікарні

У Новій Зеландії поліція сплутала 11-річну дівчинку з жінкою із психічними порушеннями, яка втекла з лікарні.

Дитині вкололи антипсихотичні препарати та помістили до психіатричного відділення, це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався у місті Гамільтон. Дівчинка, яка "демонструвала обмежені вербальні здібності", переходила міст, коли повз неї проїхала поліцейська машина. Правоохоронці помилково впізнали в ній зниклу 20-річну пацієнтку психлікарні.

Вони відвезли дівчинку до відділення інтенсивної психіатричної допомоги. Одна з медсестер припустила, що вона "нагадує дитину", але на це ніхто не звернув уваги.

Дівчинка має інвалідність, через що не змогла розповісти про себе лікарям і поліції.

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Персонал лікарні дав їй ліки, однак дівчинка не хотіла їх приймати. Тоді її зв'язали та вкололи антипсихотичні препарати.

Дитина провела в лікарні понад 12 годин, поки поліція не усвідомила свою помилку і не зателефонувала її родині.

Цей інцидент набув розголосу у Новій Зеландії та привернув увагу громадськості. Минулого тижня прем'єр-міністр Крістофер Лаксон розпочав розслідування щодо нього.

Нагадаємо, у США дитина поскаржилася няні на "монстра" під ліжком. Щоб переконати її, що там нікого немає, жінка зазирнула туди й побачила чоловіка, який переховувався.