У Новій Зеландії кіт став зіркою через пристрасть до крадіжок: він цупить речі з мотузок для сушіння

У Новій Зеландії кіт став зіркою через крадіжки речей

У Новій Зеландії кіт став місцевою зіркою через свою пристрасть до крадіжок. Однак цупить він не смаколики, а речі, які вивішують на мотузки для сушіння.

Одного разу чотирилапий повернувся додому одразу з дев'ятьма трофеями, розповідає Associated Press.

Гелен Норт та її однорічний кіт Лео мешкають у спокійному прибережному районі Окленду – Майрангі-Бей. Злочинне життя чотирилапого почалося, коли йому дозволили виходити на вулицю.

Серед частих трофеїв Лео – спідня білизна та шкарпетки (інколи разом із прищіпками). Також кіт приносив додому новий кашеміровий светр вартістю 300 новозеландських доларів (181 долар США) та 1,5-метрову плюшеву змію.

@mr_leonardo_da_pinch/Instagram @mr_leonardo_da_pinch/Instagram

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Рекордом для Лео було, коли він повернувся з прогулянки з дев'ятьма вкраденими речами.

Для Гелен вже звичним стало відправляння сусідам повідомлень із питанням: "Це ваша білизна?"

Спершу для пошуку власників речей вона зверталася до сусідської групи в WhatsApp. Та тепер жінка масштабувала пошуки, адже кількість невідомих речей накопичується.

@mr_leonardo_da_pinch/Instagram @mr_leonardo_da_pinch/Instagram @mr_leonardo_da_pinch/Instagram

У місцевій Facebook-групі Гелен опублікувала фото трофеїв з вибаченням та своєю адресою. З нею зв’язалася жінка, яка впізнала свої рожево-фіолетові труси, та хлопчик, на зниклій футболці якого було надруковане його ім’я.

Гелен очікувала на гнів через витівки Лео, та цього не сталося. Він став місцевою знаменитістю із прізвиськом "Леонардо да Пінчі".

Та все ж одній із його "жертв", яка має алергію на котів, тепер доводиться сушити білизну у приміщенні.

"Усі наші сусіди вважають його дивовижним. Деякі з них навіть розчаровані, що він насправді нічого в них не вкрав", – розповідає Гелен.

Жінка намагалася приборкати одержимість свого кота – зокрема, не випускала його надвір і розкладала білизну по дому. Однак результатів це не принесло.

"Сподіваюся, що він переросте, бо я не хочу робити це [повертати вкрадені речі] протягом 15 років", – зазначила жінка.

Раніше ми розповідали, що у США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів.