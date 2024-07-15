На берег Нової Зеландії, ймовірно, викинувся найрідкісніший кит у світі: вчені знають про нього дуже мало

У Новій Зеландії на пляж, ймовірно, викинувся найрідкісніший кит у світі

Департамент охорони природи Нової Зеландії повідомив, що на берег одного з островів, ймовірно, викинувся найрідкісніший представник китоподібних – ременезуб лопатозубий.

Його жодного разу не бачили живим, повідомляє Associated Press.

Ременезуб лопатозубий – вид ссавців з родини дзьоборилові ряду китоподібні. Вчені досі не знають, скільки їх взагалі існує, чим вони харчуються і де саме живуть у південній частині Тихого океану.

Ці істоти в пошуках їжі занурюються дуже глибоко, а на поверхню спливають рідко.

"Дуже важко проводити дослідження морських ссавців, якщо ви не бачите їх у морі. Це як шукати голку в копиці сіна. Ви не знаєте, де шукати", – заявила представниця департаменту охорони природи Ханна Хендрікс.

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Цього місяця на пляж Південного острова викинулася п’ятиметрова істота. Зважаючи на забарвлення, форму черепа, дзьоба і зубів, фахівці дійшли висновку, що це ременезуб лопатозубий.

Його швидко перевезли до холодильної камери та вже планують подальші дослідження.

Якщо інформація підтвердиться, це буде перший знайдений екземпляр цього виду, який можна дослідити. Тоді вчені зможуть препарувати його, скласти карту спорідненості з іншими видами, дізнатися про його харчування і, можливо, знайти підказки про те, де він мешкає.

Однак генетичне тестування для підтвердження ідентифікації кита може зайняти місяці.

За словами Ханни Хендрікс, всього знаходили лише шість ременезубів лопатозубих. Однак тих, що були неушкодженими, поховали до того, як аналіз ДНК зміг підтвердити їхню приналежність. Через це вчені не змогли їх дослідити.

Перші кістки ременезуба лопатозубого знайшли у 1872 році на новозеландському острові Пітт-Айленд. Інші рештки виявили у 1950-х та у 1986 році. Секвенування ДНК у 2002 році довело, що всі три екземпляри належать до одного виду – ременезубів лопатозубих.

Потім дослідники не розуміли, вимер цей вид чи ні. Аж у 2010 році на новозеландський пляж викинуло двоє мертвих ременезубів лопатозубих. Однак розпізнати вчені змогли їх лише після поховання.

Нагадаємо, дослідники вперше зафільмували, як синій кит годує своє дитинча. Це сталося під час щорічної міграції морських ссавців.