"Звалився з неба": у Новій Зеландії 3,5-метровий дельфін плюхнувся до рибалок у човен

У Новій Зеландії у човен до рибалок застрибнув 400-кілограмовий дельфін. Фото ілюстративне

У Новій Зеландії у човен до місцевих рибалок "звалився з неба" непроханий гість – маже 3,5-метровий дельфін. Найбільше через від цієї неочікуваної зустрічі дісталося вудкам.

Щоб врятувати тварину, чоловікам довелося везти її на берег, розповіли у CNN.

Дін Гаррісон і двоє його товаришів рибалили біля крайнього північного узбережжя Північного острова на майже 5-метровому човні. Чоловіки бачили, що попереду них гралися дельфіни.

Однак спокій рибалок тривав недовго: вони почули гуркіт та побачили якусь тінь. І раптом у човні їх стало четверо – до компанії приєднався 3,4-метровий дельфін-афаліна вагою понад 400 кілограмів.

"Він вирішив застрибнути на борт і привітатися. Одну хвилину все було добре, а потім, наче блискавка, в нашому човні з'явився великий дельфін, який штовхався і ламав усе навколо", – розповів Гаррісон.

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За його словами, тварина зламала всі вудки та серйозно пошкодила носову частину човна. Один з рибалок отримав незначні травми руки – дельфін зачепив його за спину і плече.

Повернути тварину у воду з човна було неможливо через її розміри. Тому рибалки вирішили доставити дельфіна до берега.

"Раз він застряг у човні, тож плистиме разом з нами", – подумали товариші.

Вони сповістили про свою ситуацію новозеландську природоохоронну агенцію. Рибалок направили до причалу, де на них чекали фахівці, що мали допомогти дельфіну.

Дорогою чоловіки поливали тварину водою та захищали її вологим рушником від сонця.

На березі члени місцевого племені маорі помолилися за дельфіна. Йому дали ім’я "Тоху", що означає "знак" мовою маорі. Незабаром рятувальники повернули дельфіна в океан.

На згадку про подію Дін Гаррісон вирішив назвати свій човен на честь дельфіна – "Тоху".

"Це гарний кінець у ситуації, яка могла б скластися зовсім інакше", – підсумував рибалка.

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