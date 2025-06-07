"Антицерковна провокація": у ПЦУ відреагували на захід "КиївПрайду" неподалік монастиря

У Православній церкві України засудили лекторій "КиївПрайду", який через загрозу теракту перенесли на під стіни Міністерства закордонних справ.

Обурення представників духовенства викликало те, що подію проводять неподалік Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Про це заявили в Київській митрополії ПЦУ.

"Київська митрополія Православної церкви України розглядає обрані місце, час та мету цього заходу як свідому цинічну антицерковну провокацію, спрямовану на його скандальну рекламу", – написали там.

У ПЦУ переконані, що місце заходу обрали цілеспрямовано, що "свідчить про свідомі антицерковні наміри організаторів", адже лекторій проводять у переддень дня Святої Трійці.

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Нагадаємо, у Києві червень оголосили Місяцем гордості. У межах цієї події громадська організація "КиївПрайд" запланувала низку подій, зокрема "Марш рівності" та лекторій.

Освітні заходи мали провести у павільйоні "КИТ" на ВДНГ. Однак через загрозу потенційного теракту захід довелося перенести.

Новим місцем стала Михайлівська площа поблизу будівлі Міністерства закордонних справ України. Неподалік від площі також розташований Михайлівський Золотоверхий монастир ПЦУ.

Правоохоронці повідомили, що затримали чоловіків, які провокували учасників заходу "КиївПрайду", пише "Інтерфакс-Україна". При цьому частина людей, які виступають проти події, продовжують перебувати біля будівлі МЗС та "вигукувати лозунги".