У Києві через загрозу теракту перенесли захід "КиївПрайду"
У Києві через загрозу теракту перенесли місце проведення лекторію про ЛГБТК+ у межах цьогорічного Місяця гордості (Pride Month).
Про це повідомили в ГО "КиївПрайд" та культурному просторі "КИТ" на ВДНГ, де мали провести захід.
Там розповіли, що лекторій довелося перенести через "потенційну загрозу теракту" та "погрози агресивно налаштованих осіб". Крім того, організатори заявили про тиск з боку працівників поліції, які "створили умови", що зробили подію в запланованому місці неможливою.
"Цього року поліція зробила все, щоб скасувати нашу подію. Навіть залякали керівництво ВДНГ та представників павільйону "КИТ", – стверджують в громадській організації.
Там додали, що представники Національної поліції звернулися до організаторів з вимогою перенести захід за день до події. Відтак у "КиївПрайді" стикнулися зі значними складнощами, адже в такий короткий термін знайти іншу локацію "неможливо".
"Звісно, безпека життя і здоровʼя – найвища цінність. Проте форма, в якій це обмеження відбулося, – не є коректною", – переконані в "КИТ".
Захід вирішили провести в публічному просторі – перед будівлею Міністерства закордонних справ України. Керівниця "КиївПрайду" Анна Шаригіна повідомила, що на подію вже зареєструвалися 1200 учасників.
"Ми обрали локацію біля МЗС, тому що це ключовий урядовий орган, який підтримує права ЛГБТІК+ та сприяє покращенню ситуації з правами людини в Україні.
Наразі фіналізуємо оновлений графік, але в будь-якому випадку зберемося в теплому колі однодумців та союзників і поговоримо про те, що важливо для всіх нас", – повідомили організатори.
Раніше Анна Шаригіна розповіла, що протягом червня в Києві планують провести низку подій, присвячених Місяцю гордості ЛГБТК+.
7 червня у павільйоні "КИТ" на ВДНГ були заплановані лекторії. Кульмінацією заходів стане КиївПрайд-2025, який планують провести 14 червня. Маршрут події погоджують зі столичною владою та правоохоронцями.
Фокусом цьогорічного прайд-місяця називають посилення євроінтеграційного курсу України. Заходи проходять під офіційним девізом Європейського Союзу "Єдність у різноманітті".