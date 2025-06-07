У Києві через загрозу теракту перенесли захід "КиївПрайду"

У Києві через загрозу теракту перенесли місце проведення лекторію про ЛГБТК+ у межах цьогорічного Місяця гордості (Pride Month).

Про це повідомили в ГО "КиївПрайд" та культурному просторі "КИТ" на ВДНГ, де мали провести захід.

Там розповіли, що лекторій довелося перенести через "потенційну загрозу теракту" та "погрози агресивно налаштованих осіб". Крім того, організатори заявили про тиск з боку працівників поліції, які "створили умови", що зробили подію в запланованому місці неможливою.

"Цього року поліція зробила все, щоб скасувати нашу подію. Навіть залякали керівництво ВДНГ та представників павільйону "КИТ", – стверджують в громадській організації.

Там додали, що представники Національної поліції звернулися до організаторів з вимогою перенести захід за день до події. Відтак у "КиївПрайді" стикнулися зі значними складнощами, адже в такий короткий термін знайти іншу локацію "неможливо".

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"Звісно, безпека життя і здоровʼя – найвища цінність. Проте форма, в якій це обмеження відбулося, – не є коректною", – переконані в "КИТ".

Захід вирішили провести в публічному просторі – перед будівлею Міністерства закордонних справ України. Керівниця "КиївПрайду" Анна Шаригіна повідомила, що на подію вже зареєструвалися 1200 учасників.

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"Ми обрали локацію біля МЗС, тому що це ключовий урядовий орган, який підтримує права ЛГБТІК+ та сприяє покращенню ситуації з правами людини в Україні.

Наразі фіналізуємо оновлений графік, але в будь-якому випадку зберемося в теплому колі однодумців та союзників і поговоримо про те, що важливо для всіх нас", – повідомили організатори.

Раніше Анна Шаригіна розповіла, що протягом червня в Києві планують провести низку подій, присвячених Місяцю гордості ЛГБТК+.

7 червня у павільйоні "КИТ" на ВДНГ були заплановані лекторії. Кульмінацією заходів стане КиївПрайд-2025, який планують провести 14 червня. Маршрут події погоджують зі столичною владою та правоохоронцями.

Фокусом цьогорічного прайд-місяця називають посилення євроінтеграційного курсу України. Заходи проходять під офіційним девізом Європейського Союзу "Єдність у різноманітті".