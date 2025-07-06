У Перу археологи відкрили доісторичне місто, старше за Мачу-Пікчу

У Перу археологи відкрили стародавнє місто, яке, ймовірно, було центром торгівлі, що з’єднував культури узбережжя Тихого океану, джунглів та гірської системи Анд.

Науковці вважають, що комплексу споруд приблизно 3500 років – більше, ніж відомому місту інків Мачу-Пікчу, інформує Reuters.

Після восьми років робіт науковці виявили до 18 споруд у місті Пеніко, зокрема церемоніальні храми та житлові комплекси.

На стінах центральної площі міста археологи знайшли скульптурні рельєфи та зображення путуту – труби з мушель, звук якої може поширюватися на великі відстані.

У спорудах вчені також натрапили на глиняні скульптури людей і тварин, а також церемоніальні предмети та намиста, зокрема з мушель.

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Пеніко розташоване поблизу місця, де 5000 років тому розвинулася цивілізація Караль – найстаріша в Америці.

Записи з дрона, які зробили дослідники, показують, що центром доісторичного міста була кругла споруда на схилі пагорба. Поблизу неї на висоті 600 метрів над рівнем моря виявили залишки кам’яних і глиняних будівель.

Археологиня Рут Шейді, яка керувала дослідницькими роботами, каже, що Пеніко мало важливе значення, оскільки, ймовірно, виникло після того, як цивілізацію каралів спустошила зміна клімату.

За словами дослідника Марко Мачакуайя, важливість відкриття полягає в тому, що місто було продовженням спільнот каралів.

"[Пеніко] було розташоване в стратегічному місці для торгівлі, обміну з іншими спільнотами з узбережжя, високогір’я та джунглів", – пояснила науковиця.

Нагадаємо, в Китаї дослідники виявили колекцію інструментів для збору рослин віком близько 300 тисяч років.