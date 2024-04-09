В Австралії зазнімкували рідкісну тварину: її вдається зустріти кілька разів на десятиліття

Рейнджери сфотографували рідкісного північного сумчастого крота у найспекотнішому регіоні Австралії – Великій Піщаній пустелі.

Про це повідомляє BBC та ABS News.

Знахідку виявила група місцевих рейнджерів, що займаються моніторингом територій. За їхніми словами, сумчастого крота знайти непросто. Процес пошуку передбачає виявлення їхніх крихітних слідів, які складно помітити на піску.

Спершу тварину сплутали з дитинчам морської свинки, поділився експерт з дикої природи Гарет Кетт. Він стверджує, що, незважаючи на поширене упередження про бідну фауну в пустелях, ця місцевість повна унікальних істот.

Північні сумчасті кроти трапляються лише в центральних пустельних районах Австралії. Фото: KJ Rangers

Сумчасті кроти зазвичай потрапляють у поле спостереження людини лише кілька разів на десятиліття. Через віддаленість регіону проживання тварин та їх схильність ховатись під землею місцева влада не знає про справжні розміри популяції.

Північний сумчастий кріт, або какарратул, завбільшки з долоню, має шовковисту золотаву шерсть і малорозвинені очі. За даними енциклопедії Britannica, ці тварини мають цікавий цикл життя: в один період вони інтенсивно активні, а в наступний – раптово засинають.

Кроти цього виду полюють прямо під поверхнею ґрунту – там вони шукають личинок і дощових черв’яків. На відміну від звичайних кротів, какарратул не лишає після себе тунелів.

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Анна Коваленко, "УП. Життя"