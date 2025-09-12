ООН: У Північній Кореї зростає кількість людей, яких страчують за перегляд іноземного контенту

З 2020 року влада Північної Кореї все частіше застосовує смертну кару щодо людей, які переглядають і поширюють іноземний медіаконтент.

Про це йдеться у свіжому звіті Організації Об’єднаних Націй.

Звіт базується на численних інтерв’ю з корейцями, які втекли з країни впродовж останнього десятиліття.

Як повідомляє BBC, з 2015 року в Північній Кореї прийняли щонайменше шість нових законів, які дозволяють частіше застосовувати смертну кару. Один з них передбачає покарання за перегляд та поширення іноземних фільмів і серіалів.

Так, наприклад, у 2024-му році в країні стратили 22-річного чоловіка за поширення південнокорейських фільмів і музики.

У звіті йдеться, що перевірки здійснює урядова цільова група, до якої входять силовики, працівники прокуратури та представники Трудової партії. Силовики проводять обшуки у будинках жителів без ордера та без попередження. Зокрема, вони перевіряють комп’ютери, телевізори та радіоприймачі.

Респонденти розповіли представникам ООН, що до 2020 року людей, яких викривали на перегляді іноземного контенту, змушували "перевиховуватись" і тоді відпускали. Однак з 2020 все частішими стали випадки, коли влада влаштовує публічну страту – людей розстрілюють.

"Жодна інша група населення не перебуває під такими обмеженнями у сучасному світі", – підсумовують у звіті.

Однак попри високі ризики люди продовжують переглядати іноземний контент.

