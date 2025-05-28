В’язниці для непокірних жінок у Саудівській Аравії: журналісти розповіли, які там умови

Правозахисники вимагають закриття мережі таємних закладів "з перевиховання жінок" у Саудівській Аравії.

Держава позиціонує ці заклади як притулки для постраждалих від домашнього насильства, однак, за численними свідченнями, жінки зазнають там побоїв та знущань.

Про це йдеться у розслідуванні The Guardian.

Такі заклади у Саудівській Аравії називаються Дар аль-Реая. Жінки потрапляють туди після конфліктів з батьками або чоловіками для "перевиховання". Про це журналістам розповіли саудівки, які були у подібних закладах і змогли звідти вибратись.

"Кожна дівчина, що росте в Саудівській Аравії, знає про Дар аль-Реая. Це пекло. Я намагалась покінчити з життям, коли дізналась, що мене туди відправлять. Я знала, що відбувається там з жінками, і думала: "Я цього не переживу", – розповіла журналістам молода саудівка, якій згодом вдалося втекти за кордон.

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У цих в’язницях новоприбулих дівчат змушують проходити обшуки, тести на цноту та приймати заспокійливі препарати. Наглядачі вимагають дотримуватись суворих правил, інакше дівчат б’ють.

"Це в’язниця, а не "будинок опіки", як їм хочеться це називати. Дівчата звертаються одна до одної за номерами: "Номер 35, підійди". Якщо хтось назве своє прізвище – отримає побиття. Якщо не молиться – побиття. Якщо її бачать наодинці з іншою жінкою – звинувачують у гомосексуальності. І знову – побиття. Все це відбувається під наглядом охоронців", – розповіла правозахисниця Сара Аль-Яхія, яка веде кампанію за ліквідацію цих установ.

Правозахисниця додає, що її батьки погрожували відправити її до Дар-аль-Реая з 13 років.

"Мій батько використав це як погрозу, якщо я не підкорюся його сексуальному насильству.

Якщо тебе зґвалтував брат чи батько і ти завагітнієш – тебе відправлять у Дар аль-Реая, щоб зберегти честь родини. Ці жінки повністю ізольовані. Деякі проводять там роки без жодного злочину", – зізналась вона.

За словами правозахисників, через нестерпні умови у цих закладах неодноразово фіксували випадки самогубств або спроб накласти на себе руки. Жінки можуть провести там роки, не маючи права вийти на волю.

"Єдиний вихід [вийти із закладу] – через чоловіка-опікуна, шлюб або стрибок із вікна. Деякі жінки виходять заміж за старих або колишніх в’язнів, бо це єдиний шанс на свободу", – пояснює одна з опитаних активісток.

Попри численні скарги на діяльність цих установ, уряд Саудівської Аравії заперечує усі звинувачення в утриманні, жорстокому поводженні чи примусі.

"Це не центри утримання. Жінки можуть вільно виходити – до школи, на роботу, або у своїх справах, і можуть залишити заклад назавжди в будь-який момент, без дозволу опікуна", – заявили в уряді.

Наразі правозахисники вимагають ліквідації системи Дар аль-Реая та створення справжніх притулків для жінок, які зазнали насильства.

Нагадаємо, на міжнародній арені Саудівська Аравія намагається позиціонувати себе як країна, яка дбає про гендерну рівність. У березні 2024 року вона очолила Комісію ООН зі становища жінок, що викликало критику та обурення багатьох правозахисних організацій.