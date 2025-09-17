Радила "повертатися до своєї країни": у Польщі поліція розслідує конфлікт між політикинею та таксистом з України

У Польщі правоохоронці розслідують конфлікт між депутаткою міської ради Гданська Сільвією Цісонь та таксистом з України. У ході суперечки під час поїздки політикиня порадила українцю "повертатися у свою країну", а згодом заявила, що він застосував до неї перцевий балончик.

Про випадок стало відомо після допису депутатки Цісонь у соцмережах, інформують польські видання RFM24 та Onet.

Політикиня опублікувала світлину крапельниці та поскаржилася на водія таксі з України, який нібито не володів польською і висадив її разом із дітьми в неправильному місці. Сільвія Цісонь заявила, що українець вигукував лайку, спробував плюнути в неї, а згодом бризнув в обличчя сльозогінним газом.

Пізніше допис зник зі сторінки депутатки, а водій передав trojmiasto.pl запис з відеореєстратора автівки.

На відео можна почути, як Сільвія Цісонь розмовляє з водієм. Попри її твердження, українець спокійно відповідає їй вільною польською. Натомість депутатка використовує лайку і радить водієві повернутися в Україну.

РЕКЛАМА:

"Якщо ви не знаєте, про що говорите, то час повертатися до своєї країни", – чути на ролику.

На опублікованому уривку не чути, що щодо політикині використали перцевий балончик.

Gdańska radna Platformy, Sylwia Cisoń, z Komisji Kultury i Praw Człowieka, dyrektorka biura Barbary Nowackiej, obraża od najgorszych taksówkarza, krzyczy na niego, rzuca "ku..." i każe mu "wracać do siebie". Wcześniej udawała pobitą

🎥Trojmiasto,pl@DorotaKania2 @MarzenaPaczuska pic.twitter.com/052j7YoEvE — e-Janusz Ch. 🛷 (@Janusz_Ch_) September 13, 2025

Згодом у соцмережах жінка повідомила, що звернулася з проханням призупинити своє членство в клубі радників "Громадянської коаліції" у Гданській міській раді та партії "Польська ініціатива". Звернення в обох випадках задовольнили. Цісонь також працює директоркою офісу міністерки освіти Барбари Новацької.

У дописі полька попросила вибачення за те, що вжила лайку у спілкуванні з водієм таксі і заявила, що відео з реєстратора не відображає ситуацію повністю.

"Я глибоко шкодую про це і знаю, що цього не мало б статися. Однак хотіла б наголосили, що опублікований запис показує лише фрагмент усієї ситуації і не відображає її повного масштабу. Ви не можете почути, як водій словесно ображає мене, плює і зрештою без жодних підстав використовує перцевий балончик.

Я б хотіла рішуче наголосили, що мої слова не виправдовують фізичного насильства та агресії, яких я зазнала", – написала політикиня.

Після того, як конфлікт набув публічного розголосу, Сільвія Цісонь подала заяву в поліцію на українця за порушення особистої недоторканості та застосування сльозогінного газу.

Водій таксі також поскаржився на пасажирку правоохоронцям – за образу за національною ознакою, пошкодження транспортного засобу та порушення особистої недоторканості.

Обставини інциденту розслідує поліція.

У Польщі образа за національною ознакою карається позбавленням волі на строк до трьох років, а порушення особистої недоторканості – штрафом, обмеженням або позбавленням волі на строк до одного року.