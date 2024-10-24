Найкраща у світі з подолання труднощів: українська школа у Польщі отримала престижну нагороду

Українську школу в Польщі визнали найкращою у світі за версією щорічної премії World's Best School Prizes 2024.

Йдеться про Першу українську школу в Польщі, яка здобула першість у категорії "Подолання труднощів".

Про це стало відомо під час онлайн-церемонії нагородження 24 жовтня.

"Усе, що ви зробили – це просто неймовірно", – сказав засновник премії Вікас Пота.

Президентка фундації Вікторія Осадча зізналася, що відзнака – "мрія, що стала реальністю".

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"Коли ми починали, багато чого здавалося недосяжним. Але ми знали, для чого це робимо. Для дітей. Для майбутнього. Для України. І тепер я стою тут, переповнена гордістю, зі сльозами на очах. Сльозами щастя, радості та гордості. Це не просто про школу. Це про кожного з нас", – наголосила Вікторія.

Першу українську школу в Польщі заснували як благодійний заклад незадовго після початку повномасштабного вторгнення – у березні 2022 року. Наразі фахівці освітнього простору навчають 1500 українських дітей-переселенців у Варшаві, Кракові та Вроцлаві.

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Як зазначають організатори премії, Перша українська школа у Польщі не лише надає своїм учням знання, але й пропонує індивідуальну освіту та емоційну підтримку для розвитку стійкості та інтеграції в польське суспільство.

"Вона (школа – ред.) впроваджує навчальну програму, яка акцентує на креативності, критичному мисленні та ухваленні рішень, що є життєво важливим для учнів, які одного для можуть повернутися, аби відбудувати Україну", – говорять організатори премії.

Учні Першої української школи відвідують фестивалі культурного обміну та музеї, що сприяє інтеграції в нове суспільство та посилює взаєморозуміння та співпрацю між українцями та поляками.

У фундації "Незламна Україна" зауважили, що у 2024 навчальному році зі 160 випускників понад 150 вступили до польських вишів. За їхніми підрахунками, щороку до 50% учнів закладів переходять навчатися до польських шкіл.

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Загалом цьогоріч відзнаки отримали п’ять шкіл з усього світу в різних категоріях. Крім, Першої української школи, премію отримали:

у категорії "Співпраця громад" – колегія Марії де Гвадалупе в Аргентині;

"Екологічна акція" – Міжнародна школа Райана в Індії;

"Інновації" – CM RISE Школа Віноба в Індії;

"Підтримка здорового способу життя" – Інститут Галілея-Коста-Скарамбоне в Італії.

Приз глядацьких симпатій здобула Міжнародна державна школа Калві, що в Індії.

World's Best School Prizes 2024 – премія, яку проводить всесвітня спільнота працівників освіти T4 Education.

Найкращі заклади освіти оцінюють комплексно на основі критерій для кожної категорії. Учасники конкурсу проходять суворий триетапний відбір, що складається з початкового розгляду заявки, детального аналізу діяльності комісією та остаточного оцінювання журі.

Нагадаємо, на початку жовтня в Україні оголосили переможців щорічної премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine. Цьогоріч першу нагороду здобула вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк.