Українську мову можна буде обрати на шкільних іспитах у Польщі: які зміни чекають випускників

З 2025 року українська мова буде включена до переліку предметів для складання на випускних іспитах у польських школах. Вона стане однією з іноземних мов, яку учні зможуть обрати під час іспитів для отримання атестата зрілості – вступного документа до вищих навчальних закладів Польщі.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

У 2024-2025 навчальному році українські учні, які навчаються в польських школах, складатимуть іспити за восьмий клас з двох предметів: математики та іноземної мови.

Якщо школяр навчається в українській школі дистанційно і планує складати випускний іспит в Україні у 2025 році, він може бути звільнений від цих іспитів у Польщі.

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Крім того, кожен учень сам вирішує, чи складати їх польською мовою.

Для українських школярів також буде додатковий час для подачі заяв на складання іспитів за восьмий клас, атестат зрілості та професійні іспити у 2024/2025 навчальному році.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки затвердило механізм перезарахування оцінок із закордонних шкіл за українською системою. Ми розповідали, як перерахувати оцінки закордонних шкіл на 12-бальну шкалу.