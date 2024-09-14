У Польщі виявили рідкісний шолом кельтських народів. Його вік – понад 2 тисячі років

Недалеко від польської столиці Варшави у поселенні "Лиса Гора" археологи виявили рідкісну знахідку – бронзовий шолом віком 2300 років.

Відомо, що кельти колонізували південь Польщі близько 400 року до нашої ери. Утім це перше свідчення про них на півночі. Дослідники припускають, що кельти оселилися в цьому регіоні, щоб захистити свої запаси бурштину, який у той час високо цінували, пише Live Science.

Вчені переконані, що знахідки свідчать про те, що Лиса Гора була важливою точкою на "бурштиновому шляху" на південь і, ймовірно, торговим пунктом.

Науковці розповідають, що шолом виготовлений з тонкого листа бронзи, обшитий шкірою або тканиною. Він виконаний у кельтському стилі з конічним верхом і характерною потилицею.

"Ймовірно, шолом підкреслював становище свого власника і виконував військову функцію. Це був предмет, пов’язаний із кельтською елітою", – зазначив Бартоломей Качинські, археолог з Державного археологічного музею у Варшаві (Польща) та керівник розкопок.

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Шолом виготовлений з тонкого листа бронзи Państwowe Muzeum Archeologiczne

Окрім того, за останні кілька місяців дослідникам вдалося знайти ще понад три сотні цінних артефактів, зокрема чотири залізні сокири та залізний меч. Такі предмети є незвичними для цього регіону.

Археологи розкопали прикраси і брошки в кельтському стилі, а також кілька інструментів, якими користувалися на півдні Європи, однак про них не знали в Польщі. Йдеться про залізні долота, коси і ножиці.

Нещодавно ми розповідали про те, що в Італії археологи виявили княжу гробницю, у якій було 150 стародавніх артефактів. Її датують VII століттям до нашої ери.