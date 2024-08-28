В Ізраїлі 4-річний відвідувач музею випадково розбив унікальний глек бронзової доби

Стародавній глек датується між 2200 та 1500 роками до нашої ери

В археологічному музеї "Гехта" в місті Хайфа (Ізраїль) 4-річний хлопчик випадково розбив стародавній глек. Артефакт обіцяють відреставрувати.

Посудину, яка датується між 2200 та 1500 роками до нашої ери, працівники музею розмістили поблизу входу до приміщення, не захистивши скляними обмеженнями, повідомляє CNN.

Така практика поширена в установі, керівництво якої вважає, що представлення об'єктів без захисного скла робить їх більш доступними для громадськості.

"Музей переконаний, що існує особливий шарм у тому, щоб побачити археологічну знахідку без будь-яких перешкод", – зазначаються в установі.

Батько 4-річного хлопчика розповів BBC, що в день відвідин "Гехти" син намагався заглянути всередину глека, тому злегка "смикнув" його. Через це артефакт похитнувся, впав і розбився.

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Чоловік зізнався, що був шокований інцидентом і спершу не повірив у те, що у ньому був винен його син.

У коментарі місцевому мовнику Ynet керівниця музею Інбал Рівлін повідомила, що хлопчика разом із матір’ю вже запросили до музею на приватну екскурсію.

"Музей – це не мавзолей, а живе місце, відкрите, доступне для сімей. Ми звертаємося до батьків: не бійтеся. Такі речі трапляються. Ми полагодимо [глек] і поставимо назад на своє місце", – заявила вона.

В установі повідомили, що вже звернулися до реставратора, який за допомогою фото зможе відновити попередній вигляд артефакту.

Попри прикрий інцидент, керівництво музею планує продовжувати традицію і виставляти деякі музейні експонати без захисного скла.

Музей "Гехта" відкрили на території Хайфського університету в Ізраїлі в 1984 році. Там представлені археологічні знахідки перважно періоду енеоліту, які були створені з 4500 до 3500 року до нашої ери.

Праворуч – вигляд глека до інциденту Музей "Гехта"

Пошкоджений глек, на думку науковців, датований ще задовго до правління в Ізраїлі царів Давида та Соломона. Тоді його використовували для зберігання та транспортування рідин, як-от вина чи оливкової олії.

Хоча археологи знаходили подібні посудини і раніше, за даними музею, більшість із них були розбитими або пошкодженими.

Той факт, що експонований предмет виявили в гарному стані, робив глек "вражаючою знахідкою".

Раніше ми розповідали про те, як в Іспанії чоловік облив водою стародавні наскельні малюнки, аби вони мали більш чіткий вигляд на фото для соцмереж.