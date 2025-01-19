Домашнє спа на 30 осіб: на руїнах Помпеїв археологи виявили розкішний комплекс лазень

Під час розкопок руїн заможного району стародавніх Помпеїв знайшли розкішний складний термальний комплекс. Домашнє спа є одним із найбільших, які знайшли у зруйнованому виверженням вулкану місті.

Про це повідомляють Reuters та The Guardian із посиланням на археологічний парк "Помпеї".

Фото: SV_Pap_Pompeii/Археологічний парк "Помпеї" Фото: SV_Pap_Pompeii/Археологічний парк "Помпеї"

Комплекс лазень археологи виявили в грандіозній резиденції, яка показує багатогранне життя міста до того, як Везувій поховав його під товстим шаром попелу.

Вчені припускають, що це житло належало члену еліти міста і будівлю використовували як спосіб підтвердити соціальний статус власника, зокрема, для висунення кандидатом на вибори.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Фото У Помпеях розкопали маленький будинок із вишуканими фресками, що зображують міфічні сцени

"Це приклад того, як римський домус (тип міського будинку – ред.) служив сценою для мистецького та культурного шоу, яке власник влаштував, щоб отримати голоси або залучатися доброзичливістю гостей", – сказав директор археологічного парку Габріель Цухтрігель.

Науковці з'ясували, що домашнє спа було з'єднаним із вишуканим банкетним залом, прикрашеним фресками. Комплекс міг вміщати до 30 людей одночасно. Вони переміщувалися між трьома басейнами:

калдаріумом із гарячою водою;

тепідарієм із теплою;

фригідарієм із холодною.

Читайте також : Фото У Помпеях археологи відкопали чоловіка та жінку, які загинули внаслідок виверження вулкану

Дослідники вважають, що лазні давали гостям можливість відпочити після пишних банкетів.

"Усе було функціональним для постановки "шоу", у центрі якого був сам власник", – пояснив Цухтрігель.

Раніше науковці з'ясували, що чотири людини, тіла яких знайшли в Помпеях, не належали представникам однієї родини, як вважали раніше. Аналіз їхнього ДНК показав, що "матір" насправді є чоловіком і не має генетичної спорідненості з дітьми.