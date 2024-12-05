На українсько-польському кордоні "чергуватиме" Миколай

На контрольно-пропускному пункті в Шегинях, що на Львівщині, можна буде не тільки отримати штамп про перетин кордону, але й ще подарунок від Святого Миколая. Адже там організують його резиденцію.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

У коментарі для "УП. Життя" речниця 7-го прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда розповіла, що резиденція запрацює 6 грудня, у День Святого Миколая.

"У образі Миколая буде чоловік, який пройшов тяжкі бої за Маріуполь, отримав поранення та потрапив у полон.

"Він прикордонник у третьому поколінні. Утім, наразі його особистість тримаємо в секреті", – повідомила Світлана Бурда.

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За її словами, таку акцію проводять для того, щоб підтримати дітей та подарувати їм позитивні емоції.

"Хочемо також привітати маленьких українців та українок, які повертаються додому та вимушено зустрічають свято в дорозі.

Україна починається з кордонів, так і свято теж почнеться у пункті пропуску", – додала Світлана Бурда.

Раніше ми розповідали, ким насправді був Святий Миколай та чому його постать є важливою для українців.