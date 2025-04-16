Верховна Рада підтримала законопроєкт "Про професійну освіту" в першому читанні

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13107, який передбачає заміну 17 типів закладів на "професійні коледжі", гранти, а також більшу автономію у системі професійної освіти.

"За" проголосували 264 парламентарі, повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Нагадаємо, наприкінці березня проєкт закону схвалили в Кабінеті міністрів України. Документ пропонує впровадити зміни до фінансової та кадрової автономії закладів професійної освіти.

За законопроєктом, вони працюватимуть у формі комунальних некомерційних товариств і зможуть самостійно управляти персоналом та коштами, отриманими за навчання фахівців.

У Міністерстві освіти і науки вважають, що це посилить ринковість і конкурентність закладів професійної освіти.

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Також закладами управлятимуть наглядові ради, членами яких обиратимуть, зокрема майбутніх роботодавців. Очікується, що цей крок допоможе закладам освіти підтримувати зв'язок із ними.

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Крім того, законопроєкт надає більше можливостей для співпраці бізнесу із закладами освіти через інвестиційні проєкти. Зміни передбачають впровадження грантів на дуальне навчання, завдяки яким студенти можуть навчатися на підприємствах, поєднуючи роботу та здобуття освіти.

Документ пропонує скасувати загальні стандарти освіти для кожної професії, які зараз затверджує МОН. У майбутньому цим будуть займатися заклади спільно з бізнесом, а наглядові ради затверджуватимуть стандарти.

У сфері професійної освіти створять нову систему оцінювання, яка спростить результати навчання під час переведення до іншого закладу. Крім того, здобувачів освіти більше не називатимуть учнями – вони отримають статус студентів, слухачів чи курсантів.

Як ідеться в пояснювальній записці, 17 типів закладів замінять на "професійні коледжі", через що зникнуть назви "ПТУ" чи "ВПУ".

"Сьогодні ж створюємо нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам, надає найбільш необхідні та сучасні знання", – коментував законопроєкт прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.