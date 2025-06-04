Сім’ї загиблих у полоні отримуватимуть 15 млн незалежно від причин смерті: у Раді ухвалили законопроєкт

У Верховній Раді за основу прийняли законопроєкт №13168, який усуває правову невизначеність у порядку виплат сім’ям військовослужбовців, які загинули в полоні.

Раніше через неоднозначне тлумачення родини воїнів мали доводити своє право на виплати через суд.

Про рішення повідомили у Верховній Раді.

Увалений законопроєкт запроваджує правило, за яким члени родини військовослужбовця, який загинув у полоні, отримуватимуть одноразову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень незалежно від причини смерті рідного.

Також законопроєкт пропонує продовжити термін, протягом якого потрібно оформити документи на отримання допомоги військовим, які отримали поранення чи захворіли, але не мають через це статус інвалідності. Відповідно до документа, цей строк збільшують із трьох місяців до одного року після звільнення зі служби.

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Крім того, проєкт уточнює розмір одноразових виплат – його розраховуватимуть за прожитковим мінімумом станом на 1 січня того року, коли встановили інвалідність.

Раніше в Кабміні дозволили військовим визначати, хто отримуватиме за них кошти у випадку полону.