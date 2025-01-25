Практика буде не для всіх: у МОУ пояснили, як у вишах проводитимуть загальновійськову підготовку

Від вересня 2025 року в українських закладах вищої освіти вперше викладатимуть курс базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для студентів. Теоретична частина програми стане окремою дисципліною, яка буде обов’язковою для жінок та чоловіків.

Про особливості БЗВП розповіли в Міністерстві оборони України.

Що таке базова загальновійськова підготовка для студентів?

БЗВП називають програму військової підготовки для студентів у межах освітнього процесу в університетах. У МОУ вважають, що її завданням є формування базових військових компетентностей та готовності українців до захисту держави.

Програма розрахована на 300 академічних годин і передбачатиме:

теоретичний курс тривалістю 90 годин, який проводитимуть у закладах освіти;

практичний курс тривалістю 210 годин, що триватиме в спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

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Коли студентів навчатимуть загальновійськовій підготовці?

Студенти, які мають повну загальну середню освіту, проходитимуть курс БЗВП на другому році навчання у вишах.

Натомість загальновійськовій підготовці навчатимуть на першому курсі для здобувачів освіти, що мають рівень молодшого спеціаліста, ступінь фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра.

Програму опановуватимуть студенти денної та дуальної форми навчання. При цьому теоретичну частину викладатимуть як окрему дисципліну, а практичні заняття проводитимуть під час канікул.

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Хто має обов'язково проходити загальновійськову підготовку?

Теоретичну частину БЗВП викладатимуть для всіх студентів. Однак практичний курс обов'язково мають проходити всі чоловіки, які придатні до військової служби за результатами медичного огляду.

Придатні за станом здоров'я жінки можуть долучитися до практичних занять добровільно, але для цього їм попередньо доведеться стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Чого навчатимуть під час курсу?

У Міноборони пояснили, що викладати програму будуть досвідчені військові, які вільно володіють українською мовою.

"До викладання БЗВП будуть залучені досвідчені військовослужбовці у відставці, ветерани війни та військової служби. Обов'язковими вимогами є вільне володіння українською мовою, відповідний рівень вищої освіти, а також належний стан здоров'я та фізичної підготовки", – зауважили в МОУ.

Під час підготовки студенти отримають базові знання з:

тактики;

домедичної допомоги;

психологічної підготовки;

основ військової дисципліни;

міжнародного гуманітарного права;

навичок поводження зі стрілецькою зброєю.

"Основний акцент буде зроблено на практичних аспектах, зокрема тренуванні у використанні зброї, орієнтуванні на місцевості та забезпеченні власної безпеки в умовах бойових дій тощо", – додали у відомстві.

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Під час практичної частини для студентів вишів проводитимуть заняття з використанням стрілецького озброєння, зокрема автоматів, кулеметів та гранатометів. Також здобувачі освіти зможуть ознайомитися із військовою технікою залежно від доступності та профілю навчальних центрів.

Після проходження БЗВП студенти складатимуть військову присягу та отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність. Відтак здобувачам освіти не доведеться проходити базову військову службу у віці від 18 до 25 років.

Крім того, проходження БЗВП буде обов'язковою вимогою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

Нагадаємо, студенти, які не склали іспит або відмовилися від присяги, не зможуть продовжити навчання в закладі освіти.