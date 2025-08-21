Обмежує саботаж декомунізації: Рада ухвалила закон про засади політики нацпам’яті

У Верховній Раді в цілому ухвалили законопроєкт №13273, який закріплює засади державної політики національної пам’яті українського народу.

"За" проголосували 273 парламентарі, повідомили народні депутати Володимир В’ятрович та Євгенія Кравчук.

Керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, а також колишній очільник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович назвав "історичним" день ухвалення законопроєкту в цілому.

Документ передбачає, що державна політика національної пам’яті буде реалізовуватися системно, в межах спеціального закону, пояснив ексголова УІНП Володимир В’ятрович.

Законопроєкт дає визначення низці понять, зокрема:

війні за Незалежність України:

політики пам'яті;

місць пам’яті;

рашизму;

злочинів проти Українського народу;

історичній антиукраїнській пропаганді;

національній пам’яті.

Також документ визначає основні засади та напрямки політики нацпам’яті, завдання органів влади та самоврядування, спрямовані на її реалізацію. Зокрема, Державну стратегію відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу має ухвалювати Кабінет міністрів.

Повноваження формувати та реалізовувати політику у цій сфері покладають на УІНП.

Крім того, законопроєкт визначає збереження і захист нацпам’яті, української мови та охорону культурної спадщини одними з головних елементів національних інтересів та складниками національної безпеки.

Також в Україні мають вилучити символіку російської імперської політики та комуністичного режиму з місць пам’яті Другої світової війни. Також там мають виправити дати на 1939-1945 роки та створити написи українською.

Нардепка Євгенія Кравчук зауважила, що це правило не стосується пам’ятників на цвинтарях, а публічних місць пам’яті.

За законопроєктом, інформація про померлих на могилах, намогильних спорудах та місцях почесного поховання більше не буде конфіденційною.

Зміни також стосуються декомунізації та деколонізації назв. Законопроєкт передбачає: якщо державний чи комунальний заклад не змінив назви, то це може зробити засновник або уповноважений ним орган. Крім того, деколонізовані назви вулиць та площ не зможуть змінювати впродовж наступних десяти років.

"Відновлюється дія "антисаботажного механізму" закону про деколонізацію – місцевим радам знову нададуть шість місяців для усунення символів російської імперської політики з публічного простору.

Там, де вони цього не зроблять, це [завдання] покладається на наступні три місяці на голів громад. А де й вони цього не зроблять – за наступні три місяці мають здійснити голови обласних держадміністрацій", – пояснив зміни Володимир В’ятрович.

Документ зобов’язує привести у відповідність назви територіальних громад із назвами їхніх центрів. А нагороди бійців за незалежність, які запроваджували УНР і УГВР, визнати державними нагородами України.

Нещодавно у низці населених пунктів Одещини нові "нейтральні назви" дали вулицям, які нещодавно назвали на честь українських героїв, зокрема Романа Шухевича та Василя Вишиваного.