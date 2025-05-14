В Україні усунули колізію в отриманні статусу "дитини війни": Рада ухвалила закон
Верховна Рада ухвалила законопроєкти, що усувають колізії в отриманні статусу дітей, які постраждали від війни.
Нові норми також закріплюють на офіційному рівні статус депортованих та тимчасового переміщених неповнолітніх.
Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.
В Україні процедуру набуття статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, регулює Закон "Про охорону дитинства" та постанова Кабміну. Документи мали неузгоджені положення щодо того, на яких підставах і хто може надавати цей статус.
Метою законопроєкту №12385 є усунення цієї колізії. Документ визначає, що статус дитини, яка постраждала внаслідок війни, надають за місцем:
- задекларованого або зареєстрованого проживання чи перебування;
- реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
- звернення, якщо місце проживання чи перебування дитини не зареєстроване або розташоване на території ведення бойових дій або ТОТ;
- виявлення такої дитини органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування.
Законопроєкт №9495 на офіційному рівні закріплює поняття депортованих та примусово переміщених дітей. Як йдеться в пояснювальній записці, він встановлює юридичні основи для їхнього повернення та має сприяти подальшій інтеграції дітей в українське суспільство.
Депортацією визнають незаконне переміщення на територію держави-агресора або союзників без згоди дитини та її законних представників. При цьому примусовим переміщенням вважають переміщення дитини з України до тимчасово окупованих територій або РФ без її згоди.
Раніше ми розповідали, як оформити статус "дитина війни" та які виплати і пільги він надає.