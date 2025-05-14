В Україні усунули колізію в отриманні статусу "дитини війни": Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила законопроєкти, що усувають колізії в отриманні статусу дітей, які постраждали від війни.

Нові норми також закріплюють на офіційному рівні статус депортованих та тимчасового переміщених неповнолітніх.

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Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

В Україні процедуру набуття статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, регулює Закон "Про охорону дитинства" та постанова Кабміну. Документи мали неузгоджені положення щодо того, на яких підставах і хто може надавати цей статус.

Метою законопроєкту №12385 є усунення цієї колізії. Документ визначає, що статус дитини, яка постраждала внаслідок війни, надають за місцем:

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задекларованого або зареєстрованого проживання чи перебування;

реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

звернення, якщо місце проживання чи перебування дитини не зареєстроване або розташоване на території ведення бойових дій або ТОТ;

виявлення такої дитини органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

Законопроєкт №9495 на офіційному рівні закріплює поняття депортованих та примусово переміщених дітей. Як йдеться в пояснювальній записці, він встановлює юридичні основи для їхнього повернення та має сприяти подальшій інтеграції дітей в українське суспільство.

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Депортацією визнають незаконне переміщення на територію держави-агресора або союзників без згоди дитини та її законних представників. При цьому примусовим переміщенням вважають переміщення дитини з України до тимчасово окупованих територій або РФ без її згоди.

Раніше ми розповідали, як оформити статус "дитина війни" та які виплати і пільги він надає.