В Україні зниклими безвісти через війну вважають понад 1700 дітей – дані МВС

Загалом у реєстрі є дані про понад 52 тисячі осіб, які зникли безвісти

Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, налічує дані про понад 52 тисячі українців – серед них понад 1700 дітей.

Про це в ефірі Єдиного телевізійного марафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

"На сьогодні понад 52 тисячі осіб є облікованими у реєстрі Міністерства внутрішніх справ, за яким ведеться облік осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

[…] Понад 1700 дітей сьогодні обліковані в реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", – заявив Леонід Тимченко.

Українці, чиї близькі могли зникнути через введення бойових дій, можуть звернутися за допомогою до спеціалізованих центрів з розшуку, які створюють на базі головних управлінь Національної поліції – тобто в більшості обласних центрах.

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"В цілому в кожному регіоні створений такий центр, в якому працюють слідчі, працівники карного розшуку. Вони щодня контактують із представниками уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, а разі необхідності – із підрозділами слідства Служби безпеки", – говорить заступник міністра.

За словами Леоніда Тимченка, українці, які розшукують своїх близьких, можуть звернутися до найближчого головного управління Національної поліції.

Крім того, важливу інформацію можна отримати на "гарячій лінії" Уповноваженого за номером – 0 800 103 333, Telegram-каналі або сайті МВС.

У МВС нагадали алгоритм дій для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин:

звернутися із заявою про розшук до органів Національної поліції та надати всю наявну інформацію про зниклу особу (бажано її фотографії, чіткий опис стану здоров’я, інші деталі);

залишити свої контактні дані для того, щоби поліція могла поінформувати про нові обставини;

отримати витяг з Єдиного Реєстру досудових розслідувань для того, щоби знати, де і ким це провадження розслідується;

кровним родичам варто здати свої біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичної експертизи та виведення ДНК-коду;

звернутися до підрозділів Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Координаційного штабу, Національного інформаційного бюро, об’єднаного центру СБУ та Міжнародного комітету Червоного Хреста – організацій, які здійснюють обмін інформацією для забезпечення ефективного розслідування справи про зниклу особу.

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Для того, щоб заявити про зникнення рідного та отримати допомогу необхідно надати:

копії документів, що посвідчують особу, яка звертається;

копії документів особи, яку шукають;

копії документів, які підтверджують родинні зв’язки;

за можливості – фотографії зниклого;

обставини, за яких рідний зник.

Нагадаємо, за даними Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, майже 40% осіб, яких повернули з російського полону, – ті, хто мав статус зниклих безвісти.

За підрахунками омбудсмена, РФ примусово утримує понад 14 тисяч дорослих цивільних українців, повернути яких складніше, ніж дітей та військових.