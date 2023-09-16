Як оформити статус "дитина війни" і що він дає у 2023 році – пояснюють юристи

Донедавна термін "діти війни" асоціювався з людьми, які народились до закінчення Другої світової війни. До початку російської збройної агресії українці зустрічали його лише на сторінках книжок із історії чи у пенсійному посвідченні літніх людей побачимо відмітку "дитина війни".

Станом на 7 вересня 2023 року за даними державного порталу розшуку дітей загинуло понад 500 дітей, ще 1 120 отримали поранення, а понад 19 тисяч дітей вважаються депортованими. Точні цифри встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію. Так в Україні з'являються "діти війни", які потребують соціально захисту. Однак чи можна оформити цей статус у 2023 році?

У рамках спецпроєкту "Запитай Життя" дізналися, чи існує статус "діти війни", хто може на нього претендувати та які пільги передбачені.

Реклама:

Розібратися нам допомогли юристи компанії MORIS – Віталій Гуренко та Ростислав Соботник.

Хто має право отримати статус "дитина війни" у 2023 році

Відповідно до законодавства, громадяни України, яким на час закінчення Другої світової війни (2 вересня 1945 року) не виповнилося 18 років, називаються "дітьми війни".

Утім, юристи пояснюють, що поняття "дитина війни" – це архаїзм. Попри те, що Росія почала вести війну проти України ще з 2014 року, окупувавши спочатку Крим, а потім частину Донецької та Луганської областей. Однак на законодавчому рівні надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, був розроблений і прийнятий набагато пізніше.

Чинне законодавство України визначає цей статус як "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів". Відповідний порядок надання такого статусу регулюється постановою Кабміну № 268 від 5 квітня 2017 року.

Відносно недавно в цей документ внесли зміни, щоб вирішити проблему надання статусу дітям, які постраждали з початку повномасштабного вторгнення.

До 3 червня 2023 року перелік постраждалих дітей обмежувався Донецькою та Луганською областями.

Реклама:

Тож тепер на отримання відповідного статусу може претендувати дитина, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягла повноліття.

Юристи зазначають, що відповідний статус надається через низку обставин:

отримання поранення, контузії, каліцтва;

фізичне, сексуальне насильство;

викрадення або незаконного вивезення за межі України;

залучення до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконного утримання, у тому числі в полоні;

психологічне насильство.

Крім цього, наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини.

"Коли подається заява для надання дитині статусу, потрібно визначити обставину, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини", – пояснюють фахівці.

Як та де оформити статус. Перелік потрібних документів

Для оформлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, потрібно звернутися в органи опіки та піклування за зареєстрованим місцем проживання чи перебування дитини як ВПО.

Також статус оформити можна за місцем звернення, якщо дитини прописана на території, де ведуться бойові дії або ж воно тимчасово окуповане РФ.

Звернутись із заявою щодо оформлення статусу може:

законний представник дитини;

родичі (бабабуся, дідусь, прабабабуся, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра);

вітчим, мачуха;

представник органу опіки та піклування.

Заявник подає до служби у справах дітей такий пакет документів:

заяву про надання статусу;

згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Також необіхдні засвідчені копії документів:

свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

документа, що посвідчує особу заявника;

документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, – документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;

довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);

паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (у разі наявності);

паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (у разі наявності);

витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності).

Юристи наголошують, що до заяви також подаються документи, які підтверджують обставини, необхідні для отримання даного статусу. Йдеться про медичні документи, матеріали кримінальних проваджень, висновки експертиз, документи, що підтверджують загибель особи внаслідок війни тощо.

Протягом 30-ти календарних днів з дати реєстрації заяви орган опіки та піклування мусить надати або ж відмовити у статусі. У разі негативної відповіді рішення можна оскаржити в суді.

Які виплати чи пільги передбачені для дітей

"На сьогодні у законодавстві не погоджено соціальних гарантій, виплат для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, оскільки це питання регулює застарілий Закон України "Про соціальний захист дітей війни", – пояснюють експерти.

Такий закон передбачає соціальні гарантії виключно для осіб, які є громадянами України та яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше ніж 18 років.

Тому у Кабміні зареєстрували Проєкт Закону № 9042, який визначає, що дитиною війни є дитина, яка проживала (проживає) в районах проведення воєнних (бойових) дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації або на лінії розмежування та не досягла повноліття (18 років), у тому числі дитина, яка перебувала у стані внутрішньоутробного розвитку.

У цьому проєкті також передбачені такі соціальні пільги:

щорічна грошова допомога на оздоровлення дитини війни дошкільного і шкільного віку. Порядок та умови надання щорічної грошової допомоги встановлюються Кабінетом Міністрів України;

компенсація витрат, пов’язаних із отриманням психологічної допомоги для дитини війни дошкільного та шкільного віку. Розмір, умови та порядок виплати компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів України;

державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Однак проєкт лише розглядається у Верховній Раді та не ухвалений. Через це кількість соціальних гарантій для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, залишається незначною, кажуть юристи.

Наприклад, згідно із законом "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" передбачено, що діти, які мають статус постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, можуть безплатно харчуватися у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Окрім того, статус дітей може передбачати певні пільги на місцевому рівні. Все це залежить від рішень кожної територіальної громади окремо.

Найчастіше проблеми можуть виникати на етапі збору документів. Зокрема, доказової бази наслідків воєнних дій і збройних конфліктів для дитини з урахуванням обставин, які передбачає постанова.

Окрім того, на труднощі також впливає надто бюрократизований процес подання документів.

Сніжана Добромильська, спеціально для УП. Життя