Українські школи досі не отримали всіх підручників: у Раді визнали роботу МОН незадовільною

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій визнав незадовільною роботу Міністерства освіти і науки в частині забезпечення шкіл новими підручниками. Станом на 15 вересня учні не отримали майже кожну п’яту (18,3%) книжку із запланованих.

Відповідний висновок ухвалили під час засідання комітету 17 вересня, повідомив його голова, народний депутат Сергій Бабак.

Він нагадав, що цьогоріч доставлення закуплених підручників до шкіл частково здійснювали за новим механізмом – безпосередньо від видавництв. "Учора на засіданні директор Інституту модернізації змісту освіти зазначив, що державі це коштувало додаткових вісім мільйонів гривень", – додав нардеп.

Раніше у МОН такий підхід називали "пришвидшеним алгоритмом", який мав би розв’язати проблему із затримками доставлення підручників у школи.

"Минулого року МОН запровадило новий механізм пришвидшеної доставки через систему IKOM. Чи виявився він пришвидшеним? Більш ефективним? Цифри говорять самі за себе", – написав Бабак.

Станом на 15 вересня заклади освіти не забезпечені в повному обсязі підручниками для 8 класів за програмою Нової української школи. Загалом держава планувала закупити й доставити 8,7 мільйона таких матеріалів.

За словами Сергія Бабака, подекуди підручники не отримали школярі у громадах на Сході України.

Також цьогоріч мали надрукувати майже 312 тисяч підручників для дітей з особливими освітніми потребами та 30 тисяч матеріалів шрифтом Брайля для учнів із порушеннями зору. З останніх у школи не доставили жодного примірника.

Попри виділені кошти з бюджету, деякі угоди на друк матеріалів досі не укладені, зауважив Сергій Бабак.

"З 2024 року у комітеті ми раз на квартал повертаємося до питання доставки підручників: проговорюємо усі блоки, їхні причини, пропонуємо рішення щодо планування.

Але щороку результат сталий – підручники на початок навчального року доставити до закладів освіти не встигають. На запитання, чи зміниться ця ситуація наступного року, учора на засіданні отримали відповідь – "ні", – пояснив народний депутат.

За підсумками засідання МОН має надати звіт про ефективність нового механізму доставки підручників, подати план дій на наступний рік, аби не допустити зривів забезпечення шкіл матеріалами, а також щомісяця звітувати комітету про наявність примірників у школах.

Нагадаємо, схожа ситуація із забезпеченням шкіл підручниками виникла у жовтні 2024 року, коли комітет Верховної Ради визнав незадовільною роботу МОН.

Цьогоріч на закупівлю підручників із державного бюджету виділили понад 1,4 мільйона гривень. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий запевняв, що нові підручники за моделлю "від видавця до шкіл" доставлять до закладів освіти вчасно.

Згодом Лісовий заявив, що школи отримають усі підручники до 15 вересня.