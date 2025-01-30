У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про продовження терміну проходження повторної ВЛК

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про продовження терміну проходження повторної військово-лікарської комісії для чоловіків віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус обмежено придатних до військової служби.

Документ, який вніс парламентський комітет національної безпеки, оборони та розвідки, передбачає, що такі військовозобов'язані мають пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року.

Про це повідомив голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

За його словами, потреба ухвалення цього законопроєкту зумовлена "чергами в ТЦК обмежено придатних, яким треба підтвердити свій статус".

"Такі громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

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Законопроєкт доволі маленький, узгоджений, тому, сподіваюсь, його парламент ухвалить за основу та в цілому відразу", – пояснив голова підкомітету.

Нагадаємо, наразі "обмежено придатні" військовозобов’язані та призовники мають пройти повторну ВЛК до 5 лютого. Якщо цього не зробити, чоловікам загрожує штраф.

Чи має прийти повістка з направленням на ВЛК та чи потрібно її пройти тим, хто має відстрочку, ми вже розповідали у нашому матеріалі за посиланням.

Окрім того, у Міноборони нещодавно заявили, що невдовзі у застосунку "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК. Утім, сьогодні отримати його можна лише відсидівши чергу у ТЦК.