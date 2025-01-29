Знову на ВЛК? Коли "обмежено придатні" мають пройти медкомісію і як на неї потрапити

До 5 лютого "обмежено придатні" військовозобовʼязані та призовники змушені пройти повторну військово-лікарську комісію. Якщо не виконати вимогу закону – можна отримати штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

За тиждень до дедлайну Міноборони анонсувало запуск електронних направлень на ВЛК. Вони стануть доступними вже 31 січня. Проте нині отримати направлення можна лише, відстоявши чергу у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Через те, що "обмежено придатні" не встигають вчасно потрапити на медогляд, терміни проходження невдовзі планують продовжити, повідомили в ОП.

Скільки часу виділяють на ВЛК, як туди потрапити і чи потрібен медогляд тим, хто має відстрочку – розбиралася "УП. Життя".

Хто і чому повинен повторно пройти ВЛК?

На початку травня 2024 року почав діяти закон, яким Верховна Рада скасувала статус "обмежено придатний до військової служби".

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Натомість до можливих висновків ВЛК додали новий – "придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони".

Крім того, серед висновків, які може видати ВЛК, залишилися "придатний", "непридатний", "тимчасово непридатний" та "непридатний з переоглядом через 6-12 місяців". Детальніше про них ми розповідали в минулому матеріалі.

У Міноборони наголошували, що не будуть автоматично присвоювати колишнім "обмежено придатним" новий статус. Для цього упродовж 9 місяців чоловіки від 18 до 60 років мусять пройти повторну ВЛК.

Укінці травня 2024-го МОУ оприлюднило новий список хвороб, якими лікарська комісія дотепер керується, коли встановлює придатність. Разом з тим встановили нові терміни медогляду – його треба пройти за 4 дні. При цьому комісію можуть продовжити до 14-ти, якщо потрібні додаткові обстеження.

Чи має прийти повістка з направленням на ВЛК?

Серед військовозобов'язаних точаться суперечки, хто має ініціювати проходження комісії. Причина – нечітке формулювання у законі, а саме: визнані обмежено придатними "підлягають" повторному медогляду.

Потрапити на ВЛК можна за направленням, які видають ТЦК. До центрів комплектування з цією метою можна прийти за повісткою або самостійно. Тож чи буде це порушенням – ігнорувати огляд, не дочекавшись сповіщення?

Якщо військовозобов'язаному вручили повістку з направленням на ВЛК, він зобовʼязаний її пройти svyatoslavlipik/depositphotos

Адвокат юридичної компанії Miller Андрій Новак каже, постанова Кабміну 1487 передбачає направлення на ВЛК саме за повісткою. Тож військовозобов'язаний не змушений ініціювати медогляд і не повинен отримувати за це покарання. Утім, виникає суперечність, адже за законом пройти ВЛК до 4 лютого обов'язково повинні всі військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатних".

"Я уточнював у деяких ТЦК – вони не будуть надсилати жодних повісток. Це все лягає на плечі військовозобов'язаних.

Якщо ми говоримо про відповідальність за непроходження ВЛК вчасно, то вона буде тільки, якщо надіслали повістку, а ти за нею не з'явився. Якщо ж ти самостійно не пішов туди і не перепройшов ВЛК, то відповідальності не має бути", – говорить Новак.

Адвокатка Дар’я Тарасенко також запевняє, що за правилами військового обліку на ВЛК "обмежено придатних" має направляти ТЦК. Тому норма перехідних положень закону – це вказівка для центрів комплектування, а не для громадян, каже експертка. На її думку, саме вони повинні організувати роботу так, щоб усі чоловіки з недійсним статусом встигли пройти медогляд до 5 лютого.

"Коли ТЦК та СП вже направив військовозобов’язаного на ВЛК, він зобов'язаний пройти медичний огляд. В іншому випадку може бути штраф за порушення військового обліку. Але якщо центр комплектування не направив, то у чоловіка немає обов'язку йти в ТЦК, стояти в чергах і просити видати це направлення. Він може, але не зобовʼязаний", – пояснює адвокатка.

Ми запитали про процедуру направлення на військово-лікарську комісію у кількох обласних центрів комплектування.

У Рівненському ОТЦК та СП відповіли, що "обмежень щодо самостійного повторного проходження ВЛК військовозобов’язаними чинним законодавством не передбачено". Тобто йдеться лише про можливість громадян стати ініціаторами того, аби пройти огляд.

У Полтавському ОТЦК та СП кажуть, для видачі направлення на ВЛК центри комплектування мають викликати чоловіка до себе. Якщо він не отримає повістку, то може звернутися до військкомату самостійно. Таке ж пояснення дали у Міноборони.

Тому в обмежено придатних чоловіків є два варіанти – дочекатися повістки або прийти за направленням на ВЛК за власним бажанням.

Якщо чоловіку не прийшла повістка, але штраф виписали, він має право оскаржити його в суді. Однак юристи радять ретельно зважити ризики перед тим, як це робити. Судова тяганина може виявитися ще більш затратною і не принести результатів.

Чи потрібно йти на повторну ВЛК тим, хто має відстрочку?

За постановою Кабміну 560, військовозобов'язані, які мають відстрочку від мобілізації, не мусять проходити ВЛК.

Причина в тому, що висновок лікарської комісії треба мати насамперед для мобілізації або звільнення від призову. Оскільки чоловіків з відстрочкою не мобілізують з інших підстав, їм не потрібна постанова комісії.

Водночас у законі йдеться, що ВЛК змушені пройти всі обмежено придатні до служби, щоб отримати новий статус замість попереднього.

Адвокат Андрій Новак наголошує, закон має вищу за постанову юридичну силу, тому варто керуватися саме ним.

Кілька днів тому з постанови КМУ частково прибрали колізію і вказали, що чоловіки з "обмеженою придатністю", які подали заяву на відстрочку, зобов'язані пройти повторний медогляд.

Цю інформацію "УП. Життя" підтвердили й в обласних ТЦК.

Адвокатка Дар’я Тарасенко зазначає, при цьому зміни не торкнулися тих, хто вже має відтермінування. Однак такі неточності у законодавстві – ненадовго, вважає експертка.

"Зміни внесли тільки в норму, де мова йде про "обмежено придатних" військовозобов'язаних, які звернулися для надання відстрочки. Їх можна направляти на ВЛК до моменту, коли буде закінчений розгляд заяви.

Норма про те, що чоловіки з діючою відстрочкою на медичний огляд не направляються, залишилась незмінною. Але я думаю, що це просто недогляд, і найближчим часом він буде виправлений", – каже Дар’я Тарасенко.

"Обмежено придатні", які мають відстрочку, також повинні пройти ВЛК daks1974/depositphotos

Що робити заброньованим?

"Обмежено придатні" військовозобов'язані можуть втратити бронювання, якщо вчасно не пройдуть ВЛК. Протермінований медогляд вважається порушенням військового обліку і може бути підставою для оголошення у розшук.

Ризик у тому, що закон не дозволяє підприємствам бронювати тих, хто перебуває в розшуку. Тож юристи радять таким "обмежено придатним" відвідати лікарську комісію у терміни.

"Заброньованим взагалі бажано мати ідеальний військовий облік, наскільки це можливо. Зараз, поки вони мають бронювання, їх ніхто не мобілізує. Тому всім "обмежено придатним", які наразі заброньовані підприємствами, я наполегливо рекомендую самостійно звернутися до ТЦК і ініціювати процедуру перепроходження ВЛК", – каже Андрій Новак.

Це стосується й тих чоловіків, які мають інші види відстрочки, адже бронювання – один з них.

Коли почнуть виписувати штрафи?

Не лише обмежено придатні до служби змушені проходити ВЛК. У воєнний час усі військовозобов'язані без відстрочки повинні регулярно відвідувати комісію через рік після попереднього медогляду. Однак, на відміну від перших, не мають чіткого дедлайну.

Як відомо, якщо не пройти повторну ВЛК вчасно, є загроза отримати штраф за порушення правил військового обліку – від 17 до 25,5 тисяч гривень. Стягнення мають право виписати за Кодексом України про адмінправопорушення (КУпАП).

За ним ТЦК може накласти штраф упродовж трьох місяців після того, як виявить порушення. Утім, коли саме центру комплектування вдасться це зробити – залежить від випадку. Автоматичного накладання стягнень нині немає.

При цьому якщо військовозобов'язаного не оштрафують протягом року після порушення, штраф "згорає".

Представники центрів комплектування мають змогу виявити порушників через реєстр "Оберіг", говорить адвокат Андрій Новак. Однак на практиці ТЦК накладають штрафи за протермінування ВЛК далеко не всім.

Чи можуть мобілізувати тих, хто пройшов ВЛК?

Військовозобов'язані можуть ухилятися від відвідин військкоматів та лікарських комісій через загрозу примусової мобілізації. Чи справді в ТЦК мають право одразу призвати тих, хто пройшов ВЛК?

У Рівненському обласному центрі комплектування відповіли, якщо комісія встановить, що чоловік придатний до служби, ТЦК може законно вручити йому бойову повістку. Водночас на цьому етапі ще можна скористатися правом на відстрочку і подати заяву.

У Полтавському територіальному центрі комплектування також підтвердили, що чоловіки, які мають відповідний висновок ВЛК, підлягають мобілізації. Це стосується не лише повністю "придатних", а й тих, кого після переогляду визнали придатним до служби в тилу.

Законність призову після проходження медкомісії підтверджують і юристи.

Якщо чоловік придатний до служби за станом здоровʼя і не має відстрочки, його можуть мобілізувати svyatoslavlipik/depositphotos

Як планують боротися з чергами в ТЦК?

До кінцевого терміну, коли "обмежено придатні" можуть пройти ВЛК, залишається тиждень. Частина чоловіків досі не отримала повістки, а інші не можуть потрапити до ТЦК через довжелезні черги.

Ми запитали у Міністерства оборони, чи можна стати в електронну чергу до центрів комплектування, щоб отримати направлення на ВЛК. Адже на сторінці, де треба обрати мету візиту – немає такого варіанту. Там відповіли, що варто телефонувати до свого ТЦК і уточнювати про можливість особисто.

На початку січня Міноборони внесло зміни у наказ 402 і тепер ВЛК можна проходити за електронними направленнями. 23 січня їх почали тестувати їх серед перших охочих. У МОУ обіцяють, що послуга з'явиться у Резерв+ вже 31 січня. Поки що вона працюватиме лише для тих, хто хоче пройти медогляд за власним бажанням.

Станом на кінець січня комісію не пройшли більше мільйона чоловіків зі статусом обмежено придатних до служби, заявила заступниця голови ОП Ірина Верещук. Через це чиновники планують продовжити терміни щонайменше на три місяці. Коли саме ухвалять зміни – нині невідомо.