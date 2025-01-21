У "Резерв+" знову доступна опція відстрочки для студентів та аспірантів

Проблеми з відстрочками у “Резерв+” виникли після масштабної кібератаки на державні реєстри України.

У застосунок "Резерв+" повернули функцію оформлення відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів.

Вона була недоступна через збій у роботі Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

"Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів у "Резерв+", – написала Черногоренко.

За її словами, наразі триває робота над повернення й інших типів відстрочок у "Резерв+".

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Нагадаємо, проблеми з відстрочками у "Резерв+" виникли після масштабної кібератаки на державні реєстри України.

На початку січня у застосунку знову стало можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

Раніше ми розповідали про актуальні умови мобілізації та військового обліку студентів. За законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", частина студентів, викладачів та вчителів може отримати відстрочку від призову.