"Найдорожчий скарб у Британії": шукачі-аматори знайшли тисячі срібних монет віком 950 років

Англійські археологи-аматори знайшли понад 2,5 тисячі срібних монет віком 950 років, які називають "найціннішою знахідкою" у Великій Британії.

Старовинні гроші, які датуються XI століттям, були знайдені в англійській долині Чу, повідомляє The Washington Post.

Фонд South West Heritage Trust придбав монети за 4,3 мільйона фунтів стерлінгів (5,6 мільйона доларів), половину з яких отримають люди, які виявили знахідку.

Семеро друзів знайшли скарб ще у 2019 році, коли на полі в долині Чу їхні металошукачі раптово засигналили. Спочатку шукачі розкопали одну срібну монету, потім другу, а до кінця дня кількість знайдених монет сягнула 2,584.

Тепер шукачам-аматорам заплатять половину вартості скарбу (приблизно 2,8 млн доларів), а решту отримає власник землі, на якій були знайдені монети.

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Фахівці пояснили, що монети були закопані між 1066 і 1068 роками, у період кривавого переходу від саксонського до нормандського правління в Англії.

Вони містять зображення трьох правителів:

Святого Едуарда "Сповідника", останнього представника династії Вессексів, який правив у 1042-1066 роках;

Гарольда II Ґодвінсона, останнього саксонського короля Англії, який правив з січня до жовтня 1066 року;

Вільгельма I Завойовника – першого нормандського короля Англії, який правив з 1066 до 1078 року.

South West Heritage Trust назвав знахідку "безпрецедентним скарбом часів нормандського завоювання".

"Це найбільший скарб із монет часів смути, що настала одразу після нормандського завоювання. Комітет з оцінки скарбів оцінив його вартість у 4,3 мільйона фунтів стерлінгів. Отже, це найдорожчий скарб в історії", – йдеться на сайті фонду.

Також це найцінніша знахідка, про яку британці повідомляли з 1996 року, коли влада дозволила людям отримувати половину винагороди за знайдені історичні артефакти, якщо їх передадуть музеям.

Невдовзі тисячолітні гроші будуть експонуватися в Британському музеї у Лондоні.

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Нагадаємо, раніше в Туреччині знайшли сховані перські монети віком 2400 років, а в Ізраїлі – 1700-літні єврейські монети. Також в Румунії виявили горщик з середньовічними монетами.